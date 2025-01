Challenger-Tour: Masur startet siegreich in die Koblenz Open 2025

Daniel Masur, in diesem Jahr schon für Deutschland im United Cup aktiv, ist beim ATP-Challenger-Turnier in Koblenz erfolgreich gestartet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.01.2025, 20:12 Uhr

© Meierhans Fotografie Daniel Masur in Koblenz

Daniel Masur heißt der erste Sieger im Hauptfeld der Koblenz Open. Der DTB-Spieler setzte sich gegen Samuel Vincent Ruggeri aus Italien in zwei Sätzen durch. „Ich bin sehr happy, gewonnen zu haben. Es ist ein enges Feld, in dem man jeden Gegner erst einmal schlagen muss.“ Masur, der im Januar noch beim United Cup in Australien für Deutschland angetreten war, freute sich zudem über die Unterstützung des Koblenzer Publikums: „Es ist immer schön, in Deutschland zu spielen, wenn man das ganze Jahr über unterwegs ist.“

Für Max Schönhaus erwies sich die Hürde Ivan Gakhov derweil als zu hoch: Der 17-Jährige verlor in drei Sätzen mit 6:2, 3:6 und 6:3. Die Reise bei den Koblenz Open ist für den Junioren-Doppel-Sieger von Wimbledon dennoch nicht zu Ende. Bereits morgen tritt Schönhaus gemeinsam mit Daniel Masur im Doppel gegen die amerikanisch-polnische Paarung Patrik Thrac/Szymon Walkow an. Im letzten Match des Tages gewann außerdem Ugo Blanchet in drei Sätzen gegen Michael Geerts.

Broska trifft am Mittwoch auf Dedura-Palomero

Am morgigen Dienstag starten dann auch der topgesetzte Henri Squire und die weiteren deutschen Starter Justin Engel, Diego Dedura-Palomero, Max Rehberg und Rudolf Molleker in das Turnier. Squire bekommt es im „Match of the Day“ (nicht vor 18.00 Uhr) mit dem Lucky Loser Dimitar Kuzmanov zu tun, der in der finalen Qualifikationsrunde gegen Max Wiskandt unterlegen war. Gegner von Engel im vierten Match auf dem Center Court ist der Schweizer Qualifikant Mika Brunold, während Dedura-Palomero erst am Mittwoch auf Lokalmatador Florian Broska trifft.

Eröffnet wird der Tag auf dem Center Court der EPG Arena (ehemals CGM Arena) von der Partie Max Rehberg gegen Oleg Prihodko (Ukraine).