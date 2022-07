Match-Fixing-Vorwürfe: Karatsev und Basilashvili wollen von nichts wissen

Am Wochenende hatte das ZDF über mögliche Spielmanipulationen von Aslan Karatsev und Nikoloz Basilashvili berichtet. Die beiden bestreiten die Vorwürfe.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 15:31 Uhr

© Getty Images Aslan Karatsev

Karatsev und Basilashvili sollen Matches verschoben haben, das hatte das ZDF am Wochenende in der ZDF-Sportreportage berichtet.

Dahinterstecken soll Coach Yahor Yatsik, der die beiden trainiert hatte - er habe Karatsev und Basilashvili dafür Geld geboten, einzelne Spiele oder Sätze abzugeben. "Er ist seit Jahren involviert im Wettbetrug, arbeitet mit Leuten zusammen, die mit Matchfixing in Russland und Osteuropa zu tun haben", so ein Trainerkollege. Yatsik suche Spielerinnen und Spieler, die straucheln würden und empfänglich damit für entsprechende Angeboten seien.

Matchfixing im Tennis ist ein großes Problem: Das Geschäft mit Wettanbietern ist ein einträchtiges, speziell im Tennis kann auf viele Komponenten gesetzt werden, eben auch auf einzelne Spiele. Große Wettanbieter sind entsprechend sensibilisiert für auffällig hohe Einsätze, zum Beispiel auf bestimmte Spiele innerhalb eines Satzes. Ist genau dieses Spiel auch "spielerisch" auffällig - durch viele Doppelfehler und leichte Fehler -, ist es ein Fall für die ITIA (International Tennis Integrity Agency).

Meist jedoch betrifft Matchfixing Spielerinnen und Spieler jenseits der Top 100, eben solche, die finanziell auf entsprechende Angebote eingehen. Karatsev (ATP-Nr. 40) und Basilashvili (ATP-Nr. 25) sind aktuell jedoch unter den Top 50 notiert.

Auch Match beim ATP-Turnier in Stuttgart unter Verdacht

Karatsev soll lauf ZDF in fünf Spiele verwickelt sein, zwei davon im Rahmen der Zusammenarbeit mit Yatsik; in einer Zeit, bevor Karatsev den Durchbruch geschafft hatte. Beide waren 2020 von der französischen Polizei verhört worden, ohne Folgen. Auch in diesem Jahr beim ATP-Turnier in Stuttgart steht ein Doppel von Karatsev unter Verdacht. Bei Basilashvili wird ein Doppel beim Wimbledonturnier 2021 untersucht.

Karatsev und Basliashvili wollen davon jedoch nichts wissen. Karatsev hat laut ZDF ein bereits geführtes Interview zurückgezogen, er wisse nicht, wovon man spreche, erklärte er nun. Basilashvili bezeichnete den Bericht als "Blödsinn" und sagte, Derartiges sei schon oft über ihn geschrieben worden, ohne dass er überführt worden sei.