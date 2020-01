Mats Wilander enthüllt seine Favoriten für die Australian Open

In etwa einer Woche beginnen die Australian Open, nachdem in den letzten Stunden die Absagen von Juan Martin del Potro, Richard Gasquet und Bianca Andreescu bekannt wurden. Die gesamte Tenniswelt blickt gespannt nach Down Under.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 14.01.2020, 12:06 Uhr

Mats Wilander (SWE) Interview Termin, Portrait,privat,

Der Djoker geht als Favorit ins Rennen

Bei den Herren wird Novak Djokovic der große Favorit sein. Der Serbe tritt an, den Pokal das 8. Mal in die Luft zu stemmen und seinen ohnehin bis dato alleinigen Rekord bei den Australian Open weiter zu festigen. Wenn er seine Leistung vom gerade gewonnen ATP Cup auch in Melbourne auf den Court bringt, wird es sehr schwer sein, ihn aufzuhalten.

Vielleicht knackt in Melbourne auch ein Spieler der "Next Generation" den "Grand-Slam-Code" und unterbricht die unglaubliche Konstanz der "Big Three". Wer weiß das schon!

Nadal könnte mit Federer gleichziehen

Auch Rafael Nadal erreichte mit den Spaniern beim ATP Cup das Finale und konnte bei der Veranstaltung eine gute Leistung zeigen, auch wenn er nicht sein bestes Niveau erreichen konnte. Sollte er is in Melbourne jedoch schaffen alles abzurufen was in ihm steckt, könnte er schon sehr bald mit seinem Dauerrivalen Roger Federer in Sachen Grand-Slam-Titel gleichziehen. Federer steht bekanntlich bei 20 Grand-Slam-Titeln und verpasste Nummer 21 nur knapp im Wimbledon Finale 2019 gegen Novak Djokovic, während Nadal ihm mit 19 Grand-Slam-Titeln dicht auf den Fersen ist!

Wilander sieht nur 5 Mögliche Gewinner

In einem Interview mit José Morgado sagte der dreifache Australian Open-Champion und die frühere Nr. 1 der Welt Mats Wilander, dass er in Melbourne nur fünf Männer mit Optionen auf den Titelgewinn sieht: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas.

Es bleibt abzuwarten ob Wilander Recht behält oder es nach langer Zeit mal wieder eine Überraschung gibt!