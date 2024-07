Mauresmo über Murray: "Am Anfang etwas schwierig"

Bei den Olympischen Spielen in Paris nimmt Andy Murray Abschied vom professionellen Tennis. Seine früherer Trainerin Amelie Mauresmo hat sich in einem Interview über ihre Zeit an der Seite des Briten geäußert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 00:08 Uhr

Auf seine Ankündigung, dass die Olympischen Spiele in Paris sein letztes offizielles Turnier sein werden, hat Andy Murray jede Menge Reaktionen erhalten. Folgende Nachricht verbreiete Murray über seine Social-Media-Kanäle: “Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics,” Andy Murray wrote on X. “Competing for Great Britain have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get to do it one final time!”

Auch der “Djoker” ist begeistert von Sir Andy

Auch seine ehemalige Trainerin Amelie Mauresmo blickte auf ihre Zeit an der Seite Murrays zurück. In einem Gespräch mit der französischen Sportzeitung L'Equipe sprach Amelie Mauresmo, die von 2014 bis 2016 Trainerin von Andy Murray war, über den dreifachen Grand-Slam-Sieger: „Mit ihm habe ich schnell meine Linie gefunden. Am Anfang war es etwas schwierig mit seinem Team, aber wir haben die Dinge bereinigt und es wurde immer besser. Der Punkt ist, dass Andy sehr anspruchsvoll ist. Er verlangt von jedem 100 % oder mehr. Aber für mich ist das völlig normal.“



Schon während des Turniers in Wimbledon lobte Novak Djokovic Murray in den höchsten Tönen: “Als ich Andy das erste Mal traf, war ich 12. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir standen uns auf der Tournee nie sehr nahe, weil das schwierig ist, man ist ja Rivalen. Wir hatten immer großen Respekt voreinander, haben sozusagen die Bühne geteilt, viele, viele Jahre lang." Für den serbischen Superstar käme es aber nicht überraschend, wenn sich Murray nach seinem Rücktritt doch nochmal zu einem Comeback entscheidet.

Aber dafür muss Murray erstmal zurücktreten. Und das werden wir in Paris genau beobachten.