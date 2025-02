Mirra Andreeva hat sich ihre Inspiration von LeBron James geholt

Mirra Andreeva hat sich mit ihrem Überraschungssieg beim 1000er-Turnier in Dubai in die Top Ten der Welt gespielt. Auch, weil sie sich die Weisheiten eines Basketball-Champs zu Herzen genommen hat.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.02.2025, 01:43 Uhr

Dass Mirra Andreeva in Zukunft eine größere Rolle im Damentennis spielen könnte? Darüber waren sich eigentlich alle Experten einig.

Ihr Sieg beim 1000er-Turnier in Dubai am Samstag aber kam dann doch überraschend. Andreeva wird damit heute erstmals in die Top Ten der Welt einziehen, mit nur 17 Jahren.

Das Finale gegen Clara Tauson? War zwar kein Highlightmatch aus Andreevas Sicht. Allerdings eines, das der Winning-ugly-Schule von Brad Gilbert entsprungen sein könnte.

Andreeva: Ein Champion? Ist man, wenn man 100 % gibt, obwohl man sich nicht gut fühlt

Andreeva allerdings machte einen anderen Sporthelden für ihren Sieg verantwortlich. “Für mich ist es das Schwierigste, sich zu zwingen, sich mental zu 100 Prozent reinzhängen, wenn es nicht so läuft”, sagte sie gegenüber AFP. Sie habe sich nicht gut gefühlt auf dem Platz, viele Bälle verschlagen. “Diese Negativität kann man in sich aufnehmen, dann killt sie einen. Oder man entscheidet sich, mental 100 Prozent zu geben und um jeden Punkt zu kämpfen.”

Sie habe zuletzt viele Interviews von Basketballlegende LeBron James gehört. Er habe gesagt: “Es ist einfach, zuversichtlich zu sein und gut zu spielen, wenn alles läuft. Was einen zum Champion macht, ist jedoch, wenn man sein Bestes gibt, obwohl man sich nicht gut fühlt. Das habe ich heute versucht.”

Dieser Versuch ist ihr geglückt.