Roland Garros 2025: Kein Los-Glück für Swiatek

Auf Titelverteidigerin Iga Swiatek wartet bei den French Open eine knifflige Auslosung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2025, 16:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek hat einen schweren Weg zur Titelverteidigung

Die Polin hat seit ihrem Titelgewinn in Paris im vergangenen Jahr kein Finale mehr erreicht und geht als Nummer 5 gesetzte an den Start - ihre niedrigste Platzierung bei einem Major seit den Australian Open 2022. Sie beginnt gegen Rebecca Sramkova und könnte in der zweiten Runde auf die ehemalige US-Open-Siegerin Emma Raducanu treffen. In der vierten Runde könnte Elena Rybakina oder Angstgegnerin Jelena Ostapenko warten.

Sabalenka, Gauff und Paolini

In dem selben Viertel wie Swiatek und damit mögliche Viertelfinalgegnerin ist die Nummer Vier der Welt und letztjährige Zweitplatzierte Jasmine Paolini, die mit zwei WTA-1000-Titel in Rom anreist. Sie befinden sich in der gleichen Hälfte der Auslosung wie die an Nummer Eins gesetzte Aryna Sabalenka, die gegen Kamilla Rakhimova ihren Auftakt bestreitet.

Auch in Sabalenkas Hälfte gibt es einige Hürden für die Weltranglistenerste zu meistern: Leylah Fernandez, Danielle Collins

oder Olga Danilovic könnten Gegnerinnen in der dritten Runde sein. Sabalenka, die um ihren ersten Roland-Garros-Titel kämpft, wird voraussichtlich im Viertelfinale auf die an Nummer 8 gesetzte Zheng Qinwen treffen, die sie letzte Woche in Rom bezwungen hat.

Die an Nummer 2 gesetzte Coco Gauff trifft im Eröffnungsspiel auf Olivia Gadecki und wird voraussichtlich im Viertelfinale auf die Australian-Open-Siegerin und an Nummer 7 gesetzte Madison Keys treffen.

Und aus deutscher Sicht?

Auch die deutsche Topspielerin Eva Lys steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe, die Hamburgerin muss gegen die zuletzt sehr formstarke Rom-Halbfinalistin Peyton Stearns aus den USA ran. Tatjana Maria trifft auf die an Nummer 15 gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova, Laura Siegemund startet gegen Anna Bondar ins Sandplatzmajor.

Nur jeweils drei deutsche Männer und Frauen hatten es auf direktem Weg ins Hauptfeld geschafft. Friedsam, Seidel, Friedsam und Korpatsch kämpfen noch um ihren Platz im Hauptfeld.

Hier das Einzel-Tableau der Damen