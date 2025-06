WTA Nottingham: Laura Siegemund scheitert trotz Kampf zum Auftakt

Nach mehr als drei Stunden Spielzeit musste sich Laura Siegemund in der ersten Runde des WTA-Tour-250-Events in Nottingham der Slowakin Rabecca Sramkova in drei Sätzen geschlagen geben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 18:08 Uhr

Laura Siegemund ist beim WTA-Tour-250-Rasenturnier in Nottingham bereits zum Auftakt ausgeschieden. Die 37-Jährige unterlag nach langem Kampf gegen Rebecca Sramkova aus der Slowakei mit 6:7 (2), 6:4, 6:7 (6). Ihre Gegnerin beendete das Match nach über drei Stunden.

Siegemund hatte sich durch zwei Erfolge in der Qualifikation ins Hauptfeld des Rasenturniers gespielt. Damit ist die einzige deutsche Starterin bei ihrer Saisonpremiere auf Rasen bereits ausgeschieden, Tatjana Maria war nach ihrem Sieg beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club am Sonntag nicht angetreten.

Das Einzel-Tableau in Nottingham.