Iga Swiatek auf den Konstanz-Spuren von Monica Seles

Mit ihrem souveränen Zweisatz-Sieg gegen die Chinesin Hanyu Guo feierte die Polin Iga Swiatek auf WTA-Ebene ihren 63. Auftakt-Erfolg in Serie, was seit Monica Seles keiner Spielerin mehr gelungen ist.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 03:13 Uhr

© Getty Images Mit ihrem Zweisatz-Erfolg in Montreal gegen die Chinesin Hanyu Gou feierte Iga Swiatek auf WTA-Ebene ihren 63. Auftakt-Erfolg in Serie.

Wahre Leichtigkeit schwang bei Iga Swiatek nach ihrem Erfolg in Wimbledon in ihrem Auftakt-Match beim WTA-1000-Event in Montreal gegen die Chinesin Hanyu Guo mit. Mit nur einem marginalen Schönheitsfehler im ersten Satz, als die Polin zwei Spiele in Folge abgeben musste, feierte sie einen souveränen Zweisatz-Erfolg.

Mit ihrem Titelgewinn an der Church-Road heimste die Weltranglisten-2. ihren insgesamt sechsten Major-Titel ein und triumphierte damit an ihrem dritten Grand-Slam-Standort. Während die Warschauerin noch genügend Möglichkeiten vorfinden wird, die noch fehlenden Major-Ehren in Melbourne noch in ihre Liste aufnehmen zu können, blieb der neunfachen Grand-Slam-Siegerin Monica Seles der Triumph in Wimbledon bis zum Karriereende versagt.

Auch wenn sich der Fokus der Öffentlichkeit hauptsächlich auf die großen Titelgewinne richtet, ist es auch die Konstanz bei den „Hausaufgaben“, die große Spielerinnen auszeichnet. Und dort ist die bereits erwähnte Serbin der Polin noch um einen Wimpernschlag voraus. Mit dem Erfolg gegen Guo konnte Swiatek ihren 63. Auftaktsieg in Serie bei einem Turnier auf WTA-Ebene (inklusive der Grand-Slam-Turniere) feiern, was seit 1996 mit der Beendigung der Serie von Monica Seles keine Spielerin mehr geschafft hat. Nach 64 erfolgreichen Auftakt-Begegnungen muste die ehemalige Weltranglistenerste damals im New Yorker Madison Square-Garden gegen die Japanerin Kimiko Date im ersten Satz aufgeben, als das Jahres-Endturnier noch im K.O.-Modus ohne Gruppenphase ausgetragen wurde.

Somit könnte Swiatek beim Folge-Turnier in Cincinnati die Serie einstellen und bei den US Open sogar übertreffen. Und auch beim 1000er-Event in Ohio war es übrigens 2021, wo sich die 24-Jährige letztmals zum Auftakt bei einem WTA-Event geschlagen geben musste. Zumindest wird ihr ein Aufeinandertreffen mit ihrer damaligen Bezwingerin erspart bleiben, da sich die Tunesierin Ons Jabeur für unbestimmte Zeit von der Tour verabschiedet hat.