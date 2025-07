WTA Montreal: Kostyuk siegt im Krimi gegen Kasatkina, Andreeva patzt

Eine leidenschaftliche Partie lieferten sich Marta Kostyuk und Daria Kasatkina in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers in Montreal. Nach verlorenem ersten Durchgang steigerte sich die Ukrainerin deutlich und triumphierte gegen die Neo-Australierin in drei Sätzen. Das Aus ereilte dagegen Mirra Andreeva gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 22:11 Uhr

© Getty Images Mit einer kämpferisch vorbildlichen Leistung besiegte Marta Kostyuk im Drittrunden-Krimi von Montreal Daria Kasatkina.

Mit einer 4:3-Bilanz ging die an Nr. 15 gesetzte Daria Kasatkina in ihre Drittrunden-Partie beim WTA-1000er-Event in Montreal gegen die an Position 24 geführte Marta Kostyuk. Zu Beginn verteilte die gebürtige Russin, die seit wenigen Monaten für Australien startet, mit ihrer Vorhand die Bälle geschickt und verleitete ihre 23-jährige Gegnerin vermehrt zu Fehlern. Zwar konnte Kostyuk nach Doppel-Break-Rückstand mit zwei Spielgewinnen in Folge noch einmal verkürzen, musste aber dennoch den ersten Durchgang abgeben.

In der Folge verringerte Kostyuk ihre Fehlerquote und dominierte immer mehr mit ihrem variablen Spiel. Nach einer 4:1-Führung der Ukrainerin wackelten beide Spielerinnen etwas bei eigenem Service, dennoch konnte Kostyuk den Satzausgleich herstellen.

Mit dem Momentum im Rücken erspielte sich Kostyuk eine schnelle 2:0-Führung, ließ aber ihre Gegnerin in den Satz zurückkehren. Nach dem Break zum 5:4 war es Kasatkina, die anschließend zum Matchgewinn servierte, jedoch ihr Aufschlagspiel abgeben musste. Nach jeweils gehaltenem Service ging es in den entscheidenden Tiebreak, in dem sich Kostyuk gegen Ende absetzen und mit einem Vorhand-Winner den 3:6, 6:3, 7:6 (4)-Erfolg nach 2:28 Stunden besiegeln konnte.

Kessler besiegt Andreeva

Im Achtelfinale bekommt es die Weltranglisten-28. aus der Ukraine überraschenderweise mit der US-Amerikanerin McCartney Kessler zu tun. Die an Position 28 gelisteten US-Amerikanerin behauptete sich gegen die an Nr. 4 gesetzte Mirra Andreeva im hart umkämpften ersten Satz und triumphierte anschließend nach 97 Minuten mit 7:6 (5), 6:4.

