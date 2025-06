Zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova hört in diesem Jahr auf

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova beendet ihre Karriere in diesem Jahr, nach eigener Aussage werden die US Open im Spätsommer die Bühne für ihren letzten Auftritt als Profi-Tennisspielerin. Dies teilte die 36-jährige Tschechin am Donnerstag in einem langen Instagram-Beitrag mit.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 17:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bei den US Open wird Petra Kvitova ihr letztes Turnier als Profispielerin bestreiten.

"Ich habe mehr erreicht, als ich mir je hätte vorstellen können, und bin äußerst dankbar für alles, was mir das Tennis im Laufe der Jahre gegeben hat", schrieb die frühere Weltranglistenzweite. Das Tennis habe sie "unzählige Lektionen gelehrt, nicht nur auf dem Platz oder im Gym, sondern auch im Leben. Ohne diesen wunderschönen Sport und alles, was er mir auf und neben dem Platz gegeben hat, wäre ich nie die, die ich heute bin." Obwohl eine solche Entscheidung "nie leicht" falle, sei dies für sie "ein glücklicher Moment".

Kvitova triumphierte 2011 und 2014 in Wimbledon, mit Tschechien gewann sie sechsmal den Fed Cup (heute Billie-Jean-King-Cup). Im Dezember 2016 wurde sie von einem Einbrecher mit einem Messer an der linken Schlaghand verletzt, feierte nach sechs Monaten ihr Comeback. Schon bei ihrem zweiten Turnier nach der Rückkehr, in Birmingham 2017, gewann sie den Titel, es war ihr 20. auf der Tour.

Ihren bislang letzten Turniersieg feierte Kvitova 2023 in Berlin. In der Weltrangliste ist sie nach nur einem Matcherfolg in diesem Jahr (in Rom) auf Position 572 abgerutscht. Für ihr Lieblingsturnier Wimbledon (ab 30. Juni) erhielt sie am Mittwoch allerdings eine Wildcard.