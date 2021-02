Mixed-Doppel bei den Australian Open: K(l)eine Generalprobe für Olympia

Betrachtet man das Tableau im Mixed-Doppel bei den Australian Open 2021, lassen sich nur wenige Rückschlüsse auf die Paarungen bei Olympia in Tokio später im Jahr schließen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 13:16 Uhr

Mögliche Kandidaten für Tokio 2021: Ena Shibahara und Ben McLachlan

Mehr als ein Jahr ist es her, dass die Doppel-SpezialistInnen die Möglichkeit bekommen haben, im gemischten Wettbewerb zusätzlich auf Titeljagd zu gehen. Die Wettbewerbe bei den US Open und in Roland Garros fielen den äußeren Umständen zum Opfer, Die jeweiligen Veranstalter wollten ihr Glück inmitten der Corona-Pandemie nicht überstrapazieren.

In Melbourne ist es nun wieder so weit, auch wenn selbst bei den Australian Open nun wieder höchste Vorsicht geboten ist. In Hinblick auf die Olympischen Spiele, die im Sommer dieses Jahres stattfinden sollen, haben mit Blick auf das Raster nur wenige Profis eine der wenigen Möglichkeiten genutzt, sich mit ihren potenziellen PartnerInnen auf den Kampf um die Medaillen in Tokio einzustimmen.

Krawietz und Siegemund schon ausgeschieden

Genau genommen sind es nur wenige Paare, die man in dieser Besetzung auch bei Olympia erwarten kann: Zunächst das deutsche Duo Laura Siegemund und Kevin Krawietz, beide im vergangenen Jahr Grand-Slam-Champions. Krawietz konnte an der Seite von Andreas Mies seinen Titel bei den French Open verteidigen, Siegemund gewann mit Vera Zvonareva das Doppel bei den US Open. Krawietz/Siegemund sind allerdings bereits in Runde eins am japanischen Duo Ena Shibahara und Ben McLachlan gescheitert. Zwei mögliche Kandidaten für das Heimspiel im Sommer.

Weiter machen darf dagegen die polnische Vertretung in Gestalt von Lukasz Kubot und Iga Swiatek. Die beiden setzten sich gegen Astra Sharma und John-Patrick Smith im Match-Tiebreak durch, treffen nun womöglich auf Barbora Strycova (Tschechische Republik) und Nikola Mektic (Kroatien), in Melbourne an Nummer eins gesetzt. Aber in Tokio natürlich nicht gemeinsam spielberechtigt.

Nadal weiß, was er kann

Interessant auch das kasachische Match-Up zwischen Elena Rybakina und Alexander Bublik. Ob Bruno Soares und Laura Stefanie sich wirklich gemeinsam für Brasilien versuchen, wird sich weisen.

Dass sich nicht mehr intranationale Paare in Melbourne versuchen, hat verschiedenen Gründe: Rafael Nadal schlägt sich mit einer Rückenverletzung herum, ein möglicher Probelauf mit Garbine Muguruza stand wohl nie zur Debatte. Roger Federer, der in Tokio tendenziell mit Belinda Bencic spielen möchte, ist gar nicht in Melbourne, gibt sein Comeback erst in Doha. Oder aber man weiß ohnehin über seine Fähigkeiten Bescheid (wie bei Nadal, der 2016 in Rio de Janeiro mit Marc Lopez Gold geholt hatte) und verzichtet auf einen Probelauf.

Hier das Tableau im gemischten Doppel

Top Video