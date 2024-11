Monfils und Co. treffen sich zum UTS-Finale in London

Auch der Ultimate Tennis Showdown veranstaltet wieder ein Saisonfinale. Und vom 06. bis zum 08. Dezember 2025 sind in London einige Stars dabei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 15:38 Uhr

© Getty Images Gael Monfils wird beim UTS-Finale in London dabei sein

Mindestens eines kann man über Andrey Rublev sagen: Auch wenn sich der Russe ab und zu auf dem Court selbst das Knie blutig schlägt, so scheint er seinen Sport doch zu lieben. Denn selbst in der sogenannten „Off-Season“, die eigentlich der Regeneration und Vorbereitung auf die neue Spielzeit dienen sollte, kann Rublev nicht vom Tennis lassen.

Erst gestern war ja bekannt geworden, dass der Russe über die Weihnachtsfeiertage in Macau an einem Schaukampf teilnehmen wird. Gut - so kurz vor Saisonbeginn vielleicht gar keine schlechte Idee, auch aus geographischer Sicht auf dem Weg nach Australien. Aber das reicht Vielspieler Rublev natürlich nicht. Weshalb er selbstredend auch zu jenem Achterfeld zählt, das das Saisonfinale beim Ultimate Tennis Showdown vom 06. bis zum 08. Dezember in London bestreitet.

Thiem hat sich in Frankfurt verabschiedet

Gespielt wird dann in der Copper Box Arena, mit von der Partie sind neben Rublev auch noch Holger Rune, Alexander Bublik, Gael Monfils, Ugo Humbert, Thanasi Kokkinakis, Alex de Minaur und Denis Shapovalov.

Zuletzt war das von Patrick Mouratoglou während der Corona-Pandemie ins Leben gerufene Event ja in Frankfurt zu Gast. Dort hatte sich Dominic Thiem von seinen Fans in Deutschland verabschiedet, ehe es in Wien dann das endgültige Goodbye gab.