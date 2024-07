Nach 12 Jahren- Wawrinka will Olympischen Traum erneut aufleben lassen

Nach 12 Jahren ist Stan Wawrinka zurück auf der Olympia-Bühne und mehr als glücklich erneut für seine Nation antreten zu können. Das erste Mal war er 2008 in Peking an den Start gegangen, wo er zusammen mit Roger Federer die Goldmedaille gewinnen konnte. Die letzte Olympia-Teilnahme war 2012 in London.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 21:56 Uhr

“Für mich war es mein erster großer Erfolg, eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen”, erinnerte sich Wawrinka an seinen Goldmedaillensieg 2008. Zusammen mit Roger Federer konnte der damals 23-jährige Schweizer das Schweizer Doppel Simon Aspelin and Thomas Johansson besiegen und den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewinnen. Es war der erste Meilenstein einer langen, großen Karriere. Auch die Olympischen Spiele von 2012 waren etwas Besonderes. Der dreifache Grand-Slam-Champion durfte bei der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne ins Stadion tragen. Mit 39 Jahren ist Stan Wawrinka der älteste Spieler, der in der männlichen Einzelkonkurrenz antritt. Und hätte sich nie erträumen lassen, nochmals bei den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Denn die Olympischen Spiele in London waren die vorerst letzten des Schweizers „Ich bin sehr glücklich und aufgeregt bei den Olympischen Spielen antreten zu können. Olympia ist ein Traum für jeden Athleten. Ich habe die Erfahrungen, die ich in Peking und in London gemacht habe, geliebt. Deshalb bin ich sehr aufgeregt wieder hier in Paris zu sein“, sagte der Goldmedaillensieger.

Paris und Wawrinka standen in der Vergangenheit unter guten Sternen. 2015 konnte der Schweizer nach einem herausragenden Sieg über Novak Djokovic seinen insgesamt zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen. „Ich bin sehr glücklich, dass wir in Paris spielen, in Roland Garros. Ich liebe die Stadt, ich liebe diesen Platz, es wird also sehr aufregend werden“, schwärmte Wawrinka, der morgen sein erstes Match gegen Pavel Kotov auf dem Court Simonne-Mathieu bestreiten wird.