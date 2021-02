Nach Abreise aus Melbourne: Michail Pervolarakis positiv auf Corona getestet

Neue Corona-Sorgen bei den Australian Open: Michail Pervolarakis ist nach seiner Abreise aus Melbourne positiv auf Corona getestet worden. Während der Grieche keine Symptome zeigt, stellt sich die Frage, wo er sich angesteckt hat - und ob es weitere Infizierte beim Happy Slam gibt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 14:36 Uhr

Pervolarakis reiste zu einem Challenger-Turnier in Potchefstroom (Südafrika), wo seine Infektion entdeckt wurde. Der 24-Jährige war zuvor beim ATP Cup im Einsatz gewesen.

Die Herald Sun berichtet, dass Pervolarakis am Montag noch negativ getestet worden war und am Dienstag aus Australien ausreiste. Ebenfalls am Dienstag arbeitete ein Flughafenmitarbeiter am Melbourner Flughafen, der später einen positiven Test ablieferte. Der Bundesstaat Victoria beschloss danach, einen fünftägigen Lockdown auszurufen.

Pervolarakis machte die Infektion auf Instagram öffentlich. Gesundheitspersonal teilte ihm offenbar mit, dass er sich wahrscheinlich in Doha bei einem Umstieg zum Flug nach Südafrika ansteckte. Beim ATP Cup unterlag die aktuelle Numemr 463 im ATP-Ranking John Millman (Australien) und Pablo Carreno Busta (Spanien). Das letzte Match bestritt er am 5. Februar.

"Ich bin komplett asymptomatisch und werde mich in Potchefstroom in Isolation begeben", schrieb Pervolarakis. "Ich bin keine Person, die sich gerne aufregt, aber ich möchte ausdrücken, wie enttäuschend die derzeitigen Umstände sind. Er müsse für sein Hotelzimmer und die medizinische Betreuung täglich 140 Euro zahlen - ohne Fernsehgerät oder Klimaanlage, wie Pervolarakis mitteilte.

