Nach Dopingsperre und Rücktritt: Mikael Ymer kündigt Comeback an

Mikael Ymer hat am Montag sein Comeback angekündigt. Der Schwede war im Vorjahr als Reaktion auf seine Dopingsperre im Alter von nur 24 Jahren zurückgetreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 20:22 Uhr

© Getty Images Hat noch nicht genug: Mikael Ymer

Man sieht sich immer zweimal im Leben. Dies gilt offenbar auch für Mikael Ymer und den Tennissport. Der Schwede erklärte am Montag via Social Media seinen Rücktritt vom Rücktritt. "Der Ruhestand war langweilig, wir sehen uns in acht Monaten", schrieb der ehemalige Weltranglisten-50. auf X (vormals Twitter).

Dass Ymer erst in acht Monaten auf die Tour zurückkehren wird, liegt an seiner Dopingsperre aus dem Jahr 2023. Der nunmehr 25-Jährige war im Juli wegen dreier verpasster Doping-Tests für 18 Monate gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS gab dabei einer Berufung des Tennis-Weltverbandes ITF teilweise statt.

Als Reaktion auf die "unfaire" Sperre hatte Ymer anschließend seinen Rücktritt bekanntgegeben. In einigen Monaten wagt der Schwede, der zusammen mit seinem Bruder Elias einst als großer Hoffnungsträger der stolzen Tennis-Nation gegolten hatte, nun also einen zweiten Anlauf.