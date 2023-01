Rafael Nadal zufrieden: "Vorbereitung läuft ziemlich gut"

Die letzten Niederlagen haben das Selbstvertrauen des Mallorquiners nicht erschüttert: Rafael Nadal blickt optimistisch Richtung Australian Open.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 21:52 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal musste beim United Cup zwei Niederlagen einstecken

"Es stimmt, dass ich in den letzten Monaten nicht viel Tennis spielen konnte, und ich zu Saisonbeginn zwei Matches in Sydney verloren habe, aber ich bin ehrlich gesagt nicht unzufrieden mit der Vorbereitung", sagte der Spanier eine knappe Woche vor dem Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison der australischen Zeitung "The Age" zufolge in Melbourne. Und Nadal weiter: "Ich muss sicher Matches gewinnen. Aber die Vorbereitung läuft ziemlich gut. Ich trainiere viel, und ich denke, ich bin in einer guten Form."

Der Auftakt des Jahres verlieft für die Nummer zwei der Weltrangliste hingegen alles andere als sportlich erfolgreich: Zwei Niederlagen musste Nadal hinnehmen: Beim United Cup gegen den Australier Alex de Minaur und den Briten Cameron Norrie. Jahresübergreifend reihen sich diese beiden Nieerlagen in eine für Nadal ungewohnte Serie ein: Seit seinem Achtelfinal-Aus bei den US Open Anfang September 2022 gewann er nur ein Match.

Aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz ist Nadal der topgesetzte Spieler im Herren-Tableau. Als Topfavorit geht allerdings mit Sicherheit Novak Djokovic ins Rennen. Nadal war im vergangenen Jahr aufgrund seiner Fußproblematik und einer vorangehenden Coronavirus-Infektion mit Zweifeln in die Australian Open gestartet und hatte dann eindrucksvoll den Titel gefeiert.