Nationalstolz Novak Djokovic bekommt eigene Briefmarke in Serbien

Novak Djokovic zählt zweifelsohne zu den wichtigsten Persönlichkeiten in Serbien. Der beste Tennisspieler der Welt wurde nun in seiner Heimat die Ehre einer eigenen Briefmarke zuteil.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.12.2021, 11:39 Uhr

Novak Djokovic wurde die Ehre zuteil, in Serbien eine Briefmarke zu zieren

Es ist eine Einstellung, die nur ganz wenige Tennisspieler auf diesem Planeten so verkörpern, wie Novak Djokovic es tut. Trotz all der schier unfassbaren Erfolge als Einzelkämpfer sind es doch zumeist die Auftritte für die serbische Mannschaft bei Team-Events wie dem Davis- oder ATP Cup, in denen der Serbe zur Höchstform aufläuft. Und nichts anderes als den Titelgewinn für sein Land als große Zielsetzung ausschreibt.

Bestes Beispiel zuletzt bei den Davis Cup Finals in Innsbruck, bei denen der Weltranglistenerste über weite Strecken nahezu alleine agierte. Filip Krajinovic, Dusan Lajovic und auch Miomir Kecmanovic enttäuschten im Einzel auf ganzer Linie - so war es Djokovic in Einzel und Doppel, der für den Sieg für seine Serben hätte sorgen sollen. Bis ins Halbfinale manövrierte der Weltranglistenerste sein Land nahezu im Alleingang. Dort sollte Kroatien schließlich - insbesondere im Doppel - eine Nummer zu groß sein.

Djokovic einer der Söhne des Landes

Was in den Auftritten in den Farben des Landes besonders deutlich wird, verkörpert der 34-Jährige das gesamte Jahr über: Novak Djokovic ist mit seiner Heimat Serbien eng verbunden. Dementsprechend hoch ist auch der Stellenwert des besten Tennisspielers der letzten Jahre, den dieser in seiner Heimat einnimmt: Ob Nationalheld, -stolz oder Sohn des Landes: In Serbien ist der Tennisstar das Non-plus-ultra.

Wenig überraschend ist es nun, dass der 34-Jährige in seiner Heimat nun besonder ausgezeichnet wurde: Dem Branchenprimus wurde die Ehre einer eigenen Briefmarke zuteil. "Es ist mir eine Ehre, meine ganz eigene serbische Briefmarke zu erhalten. Vielen Dank an mein großzügiges Land für dieses seltene Geschenk! Ich fühle mich geehrt", schrieb Djokovic auf Twitter. Seine Stifung, die Novak Djokovic Foundation, werde künftig mit der serbischen Post zusammenarbeiten, um jedem Kind die Möglichkeit zu geben, die Vorschule zu besuchen. Ein weiteres Herzensprojekt Djokovics für seine Heimat.