Next Up Kitzbühel: Die Zukunft des Tennissports bei den Generali Open

Nach der erfolgreichen Premiere 2022 küren auch in diesem Jahr fünf hochtalentierte Jugendliche im Rahmen des Generali Open in Kitzbühel einen Champion.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 13:44 Uhr

© Generali Open Kitzbühel / Mia Knoll Kaan Isik Kosaner, Marco Ontiveros Castro,Tomas Martin Etcheverry, Mark Ceban

Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jannick Sinner, Stefanos Tsitsipas oder Dominic Thiem, das sind nur einige der großen Namen, die in bereits ganz jungen Jahren in Kitzbühel Turniererfahrungen gesammelt haben. Und dieser Linie, aufstrebenden Talenten eine Bühne zu bieten, bleiben die Organisatoren des Generali Open treu und veranstalten 2023 erneut das „Next Up Kitzbühel" bei dem fünf der besten U14-Spieler der Welt um den Titel kämpfen. Darunter der Brite Mark Ceban (GBR), der den U14-Bewerb in Wimbledon für sich entscheiden konnte, Kaan Isik Kosaner (TUR), Marco Ontiveros Castro (GER), Svit Suljic (SLO), der Europameister in der U14 sowie Lokalmatador Gabriel Niedermayr.

17.000 Euro Development-Money - von den Profis lernen



Sie spielen seit gestern auf der Anlage des Generali Open, beobachtet von Talente-Scouts und mit einem großen Ziel: Das Development Money von 17.000 Euro, welches die Jugendlichen zur sportlichen Weiterbildung verwenden können, einzustreichen. „Wir veranstalten das Next Up auch deshalb in der Turnierwoche, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, von den Profis zu lernen“, erklärt Veranstalter Markus Bodner. So auch vom Topgesetzten des Generali Open Kitzbühel. Tomas Martin Etcherverry (ARG) traf die Jugendlichen gestern zum Austausch: „Das Wichtigste ist, den Sport zu genießen und sich darauf zu konzentrieren, jeden Tag sein Bestes zu geben. Der Kopf ist der Schlüssel. Da werden auch harte Momente kommen, aber es gilt, einfach weiterzumachen. Wenn ihr eure Hausaufgaben macht, kann aus jedem von euch ein großartiger Tennisspieler werden.“



Die fünf Nachwuchs-Asse, die in Kitzbühel aufschlagen dürfen, wurden im Vorfeld von externen Scouts sowie von Turnierdirektor Alex Antonitsch ausgewählt. „Wir würden uns freuen, wenn wir dadurch das eine oder andere Supertalent auch längerfristig für Kitzbühel begeistern könnten“, so Veranstalter Markus Bodner.



Zum Auftakt ging es für Lokalmatador Gabriel Niedermayr gestern gleich gegen den U14-Wimbledon-Champion Mark Ceban ( 4:1 4:1 4:1 für Ceban). Auch der Slowene Svit Suljic, der Europameister in der U14, gilt als großer Favorit auf den Next Up-Titel: Er setzte sich gestern gegen Kaan Isik Kosaner (TUR) mit 4:2 4:2 4:1 durch.