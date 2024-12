NextGen Finals: Rafael Nadal schaut bei den Jungprofis vorbei

Rafael Nadal lässt sich nach seinem Abschied beim Davis Cup in Malaga erstmals bei einem Tennisturnier blicken. In Jeddah besuchte der Spanier die Akteure der NextGen Finals.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 07:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Rafael Nadal schaute zur Freude der Spieler bei den NextGen Finals vorbei.

Die Frage nach den Erben der von Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal wird oft gestellt. Letztgenannter scheint die Antwort darauf selbst zu beschäftigen, sodass der 14-fache Sieger von Roland-Garros höchstpersönlich bei den NextGen Finals im saudischen Jeddah auftauchte. In der Players Lounge verbrachte der Sandplatzkönig einige Zeit, um sich mit den Jungprofis Alex Michelsen, Jakub Mensik und Joao Fonseca auszutauschen.

"Ich hatte ein Poster von ihm bei mir im Zimmer hängen. Es freut mich sehr, dass ich nun mit ihm sprechen durfte", gibt Alex Michelsen nach dem Treffen zu Potokoll. Die Spieler zeigten sich erfreut über den Besuch und sehen das Turnier damit deutlich gestärkt. Auch wenn sich einige Teilnehmer vielleicht sogar einen anderen großen Namen gewünscht hätten, wie Joao Fonseca: "Ich bin Fan von Roger, aber natürlich liebe ich Rafa ebenso.” Rafael Nadal hat also nochmal Glück gehabt.

Nadal gewann 2005 elf Titel als Teenager

Besonders beeindruckt sind die Teilnehmer der Nachwuchs-Finals von der herausragenden Ausbeute Nadals als Teenager. Alleine in der Saison 2005, im Alter von 19 Jahren, gewann “Rafa” elf Titel auf der Tour. “Das ist absurd”, kommentierte Alex Michelsen die Ausbeute der Tennislegende. Michelsen selbst ist mit 20 Jahren noch ohne Titel auf der ATP Tour. Drei Niederlagen kassierte der US-Boy bisher in den erreichten Endspielen.

Die NextGen Finals wurden 2017 von der ATP initiiert und erstmals in Mailand ausgetragen, um den nachrückenden Spielern eine größere Plattform zu geben. Zu den bisherigen Siegern des Turniers gehören Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die anschließend in die Weltspitze vorrückten. Seit 2023 findet das Event in Saudi-Arabien statt.