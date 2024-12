NextGen Finals - Tag 1: Das Schlagerspiel kommt zum Schluss

Heute gehen die #NextGen Finals in Jeddah los. Vier Partien stehen an - die interessanteste wohl als allerletzte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2024, 15:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Fils startet als Favorit in die #NextGen Finals

Zunächst einmal zur Erinnerung: Bei den #NextGen Finals dauern die Sätze nur bis vier, bei 3:3 wird ein Tiebreak gespielt. Was nicht heißt, dass die Matches zwingen kürzer sind. Schließlich geht es auf drei Gewinnsätze.

Den Auftakt machen um 12 Uhr MEZ Junchen Shang und der Franzose Lica van Assche, gefolgt von dem an Position zwei gesetzten Alex Michelsen und dessen amerikanischen Landsmann Nishesh Basavareddy. Während Shang und van Assche tatsächlich noch nie gegeneinander gespielt haben, gibt es zwischen Michelsen und Basavareddy schon Erfahrungswerte.

Wenn auch nur von Challenger-Tour. Da hat jeder der beiden eine Begegnung gewonnen, erstaunlicherweise jeweils mit 6:3 und 6:3: Basavareddy in Fairfield, Michelson in Knoxville. Beide Matches fanden 2023 statt.

Fonseca fordert Fils

Weiter geht es dann ab 17 Uhr mit der Partie zwischen Jakub Mensik und Learner Tien. Die Favoritenrolle liegt da sicherlich beim 18-jährigen Tschechen, die in den vergangenen Monaten auf der ATP-Tour so richtig für Furore gesorgt hat.

Den Schlusspunkt setzen dann Arthur Fils und Joao Fonseca. Auch wenn hier die Nummer eins auf die Nummer acht trifft: Dieses Match verspricht wahrscheinlich das beste Tennis des Tages. Fils hat in dieser Saison zwei 500er auf der „großen“ Tour gewonnen (in Hamburg und Tokio), stand im letzten Jahr in Jeddah im Finale (wo er gegen Hamad Medjedovic verlor). Fonseca ist das erste Mal bei den #NextGen Finals am Start. Hat aber auch schon eindrücklich gezeigt, dass er vor großen Namen keine Angst hat.