NextGen Finals: Van Assche und Michelsen mit Auftaktsiegen

Luca van Assche hat seine erste Parte bei den ATP NextGen Finals in Jeddah gewonnen. 4:4(3), 2:4, 4:1, 4:3(5) siegte der Franzose gegen Juncheng Shang. Auch Alex Michelsen feierte einen Sieg nach vier gespielten Sätzen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2024, 16:31 Uhr

© Getty Images Luca van Asche darf sich über einen Auftaktsieg freuen.

Der Auftakt in Jeddah zu den ATP NextGen Finals ist für alle Fans stets mit einem kurzen Moment der Umstellung verbunden. Bei dem seit 2017 ausgetragenen Turnier wird ein Satz nur bis vier gewonnene Spiele gespielt, dafür im Format Best-of-Five um die Siege gerungen. Wenig Mühe mit dieser Umstellung haben dabei die Spieler, die einfach beim Stand von 3:3 zum Tiebreak antreten, was Luca van Assche und Juncheng Shang direkt im ersten Satz des Turnieres vormachten.

Nachdem sich der im ATP-Ranking um 78 Ränge schlechter platzierte van Assche (derzeit die 128 der Welt) die Satzführung nach besagtem Tiebreak krallte, glich sein chinesischer Kontrahent aus. Doch der Franzose präsentierte sich anschließend entschlossener und fuhr den ersten Sieg bei den diesjährigen NextGen Finals in Saudi-Arabien ein. Bereits 2023 war der 20-Jährige beim Finalturnier der Jungprofis dabei und scheiterte im Halbfinale an Landsmann Arthur Fils.

Michelsen setzt sich gegen Basavareddy durch

Im zweiten Match des Tages siegte Alex Michelsen im Duell der US-Boys gegen Überraschungsteilnehmer Nishesh Basavareddy. Der 19-Jährige sammelte die notwendigen Punkte für die Teilnahme erst im Herbst, als der Shootingstar der Challenger Tour zwei Turniere gewinnen konnte und zwei weitere Endspiele erreichte.

Alex Michelsen ließ seinem Kontrahenten schnell spüren, dass die Nummer 40 der Welt deutlich der spielbnestimmende Akteur ist. Zwar konnte Basavareddy einen Satz für sich entscheiden, unterlag jedoch in vier Sätzen nach 1:55 Stunde Spielzeit 4:2, 3:4(5), 3:4(5), 2:4. Damit starten Michselsen und van Assche mit Siegen in der “blauen” Gruppe. Am Abend folgen zwei weitere Partien der Parallelgruppe.