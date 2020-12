Nicht gut genug in Form - Andy Murray übt sich in Selbstkritik

Andy Murray hätte 2020 erfolgreicher gespielt, wenn er besser in Form gewesen wäre. Das erklärte der dreimalige Major-Siegerin in einem Video-Chat mit Daniela Hantuchova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2020, 21:05 Uhr

© Getty Images Andy Murray möchte wieder vieles besser machen

Fast schreckt der geneigte Beobachter der Tennisszene auf, wenn er oder sie Andy Murray mal nicht vis-á-vis von Gael Monfils sieht. Nein, es gibt auch noch andere GesprächspartnerInnen, denen Sir Andrew sein Herz ausschüttet. Und bei Daniela Hantuchova ist er da auch bestens aufgehoben. Schließich liegen die aktiven Tage der Tschechin gar nicht so lange zurück.

Murray überwintert als Nummer 122 der ATP-Weltrangliste, 2020 ist er erst nach Ende der Corona-Unterbrechung in den Spielbetrieb eingestiegen. Zunächst mit Erfolg, in Cincinnati/New York besiegte er in Runde zwei Alexander Zverev. Danach war aber gegen Milos Raonic Schluss, ebenso wie im zweiten Match der US Open gegen Félix Auger-Aliassime. Es sollten lediglich zwei weitere Auftritte folgen: die Niederlagen gegen Stan Wawrinka in Roland Garros und gegen Fernando Verdasco beim ersten der beiden Kölner Turniere.

Andy Murray möchte sich wieder gesünder ernähren

Kein Wunder also, dass sich Murray im Gespräch mit Hantuchova selbstkritisch gab. „Ich habe diese Maschine, mit der man den Körperfettanteil misst, nach den French Open bekommen“, erzählte Murray. „Und das Ergebnis war nicht gut verglichen mit dem, was ich hatte, als ich jünger war. Ich habe ziemlich hart gearbeitet, aber ich hätte es viel besser machen können. Ich hätte mich gesünder ernähren und mehr schlafen können.“

Grundsätzlich sieht sich Andy Murray auf einem guten Weg. „Die eine Sache, die noch nicht das frühere Level erreicht hat, ist der Speed. Und der wird als einzige Komponente vielleicht auch nie mehr wiederkommen. Aber all die anderen Dinge wie Stärke und Ausdauer sehr wohl. Ich werde wahrscheinlich nie mehr die Nummer eins der Welt werden. Aber ich möchte alles so machen wie damals, als ich Nummer eins war. So gebe ich mir selbst die beste Chance zu sehen, was ich erreichen kann.“