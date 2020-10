Nick Kyrgios: "Meiner Meinung nach ist Roger Federer dennoch der GOAT"

Nick Kyrgios hat sich im Interview mit dem NBA-Programm "Courtside Huddle" zur GOAT-Debatte (Greatest of All Time) geäußert und dabei Rafael Nadal und Roger Federer besonders gehuldigt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 16:22 Uhr

Nick Kyrgios sieht Roger Federer in der GOAT-Debatte vor Nadal und Djokovic

Nick Kyrgios ist einer von nur ganz wenigen Spielern auf diesem Planeten, die wissen, wie es sich anfühlt, sowohl gegen Roger Federer, Rafael Nadal als auch Novak Djokovic gewonnen zu haben. Die drei Ausnahmekönner im Wanderzirkus der ATP-Profis sind zusammen 57 Grand-Slam-Titel schwer, seit 2005 ist es überhaupt nur sechs Spielern neben diesen drei Herren gelungen, einen Major-Titel zu gewinnen.

Dementsprechend heiß wird auch die Debatte geführt, wer der drei Dominatoren des Tennissports der letzten beiden Jahrzehnte denn der Beste aller Zeiten sei, wem der GOAT-Titel zugesprochen werden sollte. Nick Kyrgios, der eben mit allen Dreien bereits um die großen Titel des Sports gekämpft hat, hat nun seine Einschätzung zu dieser Diskussion zum Besten gegeben: "Man schaut sich Federer an, er ist der dominanteste Spieler aller Zeiten, aber in dieser Ära ist es eigentlich Rafa. Das ist eine Debatte, die man führen kann", so der Australier.

Insbesondere Nadals Leistungen in Roland Garros, die ungeheure Dominanz, die der Spanier am Bois de Bolougne zuletzt erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte, würden in dieser Diskussion für den Mallorquiner sprechen: "Ich glaube nicht, dass wir so etwas jemals wieder erleben werden. Jemand, der auf einem Untergrund so dominant ist. Man kann argumentieren, dass er der Größte ist." Dementsprechend sei es keine Überraschung gewesen, dass der 34-Jährige erneut nahezu zu Titel Nummer 13 unterm Eifelturm spaziert war: "Das ist sein Hinterhof, er liebt es, dort zu spielen, und er hat in seiner gesamten Karriere nur zwei Spiele verloren", zitierte Ubitennis.com den exzentrischen Mann aus Down Under.

Daran ändern auch die verbalen Schlagabtäusche, die sich Kyrgios und Nadal oftmals auf und abseits des Courts geliefert hatten, wenig. "Wir hatten unsere Differenzen, wenn wir gegeneinander spielten", gibt Kyrgios zu. "Wir sind feurig, wir sind Konkurrenten. Aber gleichzeitig werde ich ihm nichts wegnehmen. Er ist ein absoluter Champion und 20 Grand Slam sind verrückt, und ich glaube nicht, dass wir das jemals wieder sehen werden", so der Weltranglisten-42.

Kyrgios sieht Federer vorne

Nichtdestotrotz sei er der Meinung, "dass Roger Federer dennoch der GOAT ist." Federer sei ähnlich zu Michael Jordan wie ein Statussymbol. "Er war der erste Spieler, der auf jeder Art von Untergrund so dominant war. Ich glaube, die Art und Weise, wie er das Spiel spielt, ist etwas Besonderes", so Kyrgios. Roger Federer führt nach wie vor mit den meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste, hat auf der ATP-Tour 103 Titel gewonnen. Vergleiche, in denen der Schweizer teils deutlich vor Novak Djokovic und Rafael Nadal liegt.