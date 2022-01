Nick Kyrgios sagt für Melbourne Summer Set ab

Nick Kyrgios (ATP-Nr. 93) hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Melbourne in dieser Woche abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 07:20 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Nick Kyrgios hat beim ATP-250er-Turnier in Melbourne zurückgezogen.

Der 26-Jährige erklärte, er fühle sich seit vier Tagen unwohl. Er habe in den vergangenen Tagen mehrere COVID-19-Tests gemacht, alle seien allerdings negativ ausgefallen. "Ich fühle mich nicht bei 100 Prozent, also muss ich diese Woche dazu nutzen, für Sydney in der kommenden Woche bereit zu sein", so Kyrgios weiter.

Der Australier hatte sich zuletzt auf der Tour rar gemacht, in 2021 hat er nur acht Turniere gespielt. Zuletzt war er beim Laver Cup im Einsatz. Seine letzten fünf Begegnungen hat er dabei allesamt verloren.

Beim Turnier in Melbourne ist Rafael Nadal topgesetzt.

Neben Krgios hatte am Montag auch Richard Gasquet seine Absage mitgeteilt, er ist tatsächlich an COVID-19 erkrankt, wie er mitteilte.

