Olympia 2024: Musetti stoppt Titelverteidiger Zverev im Viertelfinale

Mit einer spielerisch starken Leistung besiegte der Italiener Lorenzo Musetti im Viertelfinale den deutschen Titelverteidiger Alexander Zverev, der kämpferisch alles auf dem Platz ließ, in zwei knappen Sätzen und beendete damit auch die letzte deutsche Medaillenhoffnung bei den Tennisspielern.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.08.2024, 17:02 Uhr

© Getty Images Mit seinem variablen Spiel entthronte Lorenzo Musetti den Titelverteidiger Alexander Zverev.

In der direkten Bilanz vor dem Viertelfinale beim olympischen Tennisturnier zwischen Alexander Zverev und Lorenzo Musetti stand zwar ein 1:0 für den Hamburger, jedoch musste sein Gegner 2022 beim Masters-Event in Madrid in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs aufgeben. Auf jeden Fall war der Titelverteidiger angesichts der aktuell starken Form des Italieners genug gewarnt.

Musetti erwischte den besseren Start, während Zverev gleich mehrere Fehler unterliefen und deshalb sein erstes Aufschlagspiel abgeben musste. Im weiteren Verlauf steigerte sich der Hamburger und konnte auch vermehrt Druck auf seinen Gegner ausüben. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich ließ der Italiener wieder sein variables Spiel aufleben und holte sich damit den hartumkämpften ersten Satz.

Im zweiten Durchgang gaben sich beide Spieler lange Zeit keine Blöße und hielten ihre Aufschlagspiele. Auch wenn Zverev spielerisch nicht seinen besten Tag hatte und körperlich bei den extremen Bedingungen nicht ganz auf der Höhe wirkte, so warf er kämpferisch trotzdem alles in die Waagschale. Doch der Italiener brillierte weiterhin mit seiner spielerischen Leichtigkeit und servierte nach dem vorentscheidenden Break zum 6:5 mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt aus und besiegelte mit einem spektakulären Rückhand-Winner den 7:5, 7:5-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

Im Halbfinale trifft der Weltranglisten-16. aus Italien auf den Sieger der Begegnung zwischen dem Serben Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland, die als erstes Match in der Night-Session ab 19 Uhr stattfinden wird.

