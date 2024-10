Niederlagen-Rekordmann Bernard Tomic schlägt wieder zu!

Bernard Tomic hat seine eigentlich gute Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Fairfield mit einer rekordverdächtigen Niederlage beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 21:36 Uhr

© Getty Images Bernard Tomic hat es mal wieder eilig gehabt - aber nicht auf die gute Art und Weise

Bernard Tomic kann es immer noch! Zum einen hat der Australier das Tennisspielen nicht verlernt, wie sein Finaleinzug beim ATP-Challenger-Turnier in Fairfield eindrucksvoll unterstreicht. Wahr ist aber immer noch: Wenn es Tomic nicht freut, dann kann es schon mal schell gehen. Und also verlor er das Endspiel gegen Learner Tien nach nur 39 Spielminuten mit 0:6 und 1:6.

Wiewohl dies das kürzeste Finale in der Geschichte der Challenger-Tour war, so kam die Performance von Bernard Tomic doch nicht anderen Glanzleistung von Miami 2014 ran: Da ging er gegen Jarkko Nieminen nämlich in nur 28 Minuten mit 0:6 und 1:6 unter.

In seiner besten Zeit lag der mittlerweile 31-jährge Tomic übrigens schon mal auf Position 17 der ATP-Charts (im jähr 2016 war’s). Mit klarer Tendenz nach oben. Aber irgendwie hat es Tomic dann doch immer wieder geschafft, sich selbst eine zu tiefe Grube zu graben. Im Moment firmiert er als Nummer 207 der Tenniswelt.