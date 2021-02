Novak Djokovic - Abseits des Courts „nicht viel Respekt für Kyrgios“

Novak Djokovic hat in seiner Pressekonferenz vor den Australian Open auch ein paar Worte über Nick Kyrgios verloren. Quintessenz: Freunde werden die beiden wohl nicht mehr werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2021, 13:05 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Nick Kyrgios werden wohl eher nicht gemeinsam ihren Urlaub verbringen

Ein sportliches Treffen zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios bei den Australian Open 2021 ist möglich, wenngleich sehr unwahrscheinlich. Dieses käme nämlich erst im Halbfinale zustande. Und ein solches hat Kyrgios während seiner Karriere noch nie erreicht. Während Djokovic als Titelverteidiger und insgesamt achtfacher Champion der Australian Open sehr wohl in der Vorschlussrunde zu erwarten ist. Dabei hätte diese Begegnung durchaus ihren Reiz, denn die einzigen beiden Partien zwischen den beiden konnte Kyrgios 2017 für sich entscheiden, in Acapulco und in Indian Wells. Damals befand sich der aktuelle Weltranglisten-Erste allerdings in einer Schaffenskrise, davon kann anno 2021 kein Rede sein. Kyrgios andererseits hat eigenen Anganeb nach seinen Schläger über Monate hinweg nicht angegriffen - hinter der Verfassung des Australiers stehen einige Fragezeichen.

Dafür hat es Kyrgios ja während der Corona-Pause verbal ordentlich krachen lassen, Djokovic nach der zwangsweise früh beendeten Adria Tour über die sozialen Medien massiv kritisiert. Was beim Branchenprimus erwartungsgemäß nicht gut angekommen ist. "Er hat in der Vergangenheit die Qualität gehabt, wirklich jeden Spieler der Welt zu schlagen", erklärte Djokovic bei seiner Pressekonferenz vor Beginn des ersten Majors des Jahres. "Abseits des Platzes habe ich ehrlicherweise nicht viel Respekt für ihn." Und dabei wollte es Djokovic auch belassen.

Djokovic zum Auftakt gegen Chardy

Die Auslosung für die Australian Open hat für Djokovic ein Veteranen-Treffen mit Jeremy Chardy gebracht. Als erster Gesetzter könnte Taylor Fritz warten, im Achtelfinale dann Milos Raonic. Allesamt Spieler, gegen die die Nummer eins der Welt als haushoher Favorit ins Match geht. Ein potenzielles Viertelfinale gegen Alexander Zverev verspräche da schon mehr Spannung. Zumal der Serbe das Treffen beim ATP Cup vor wenigen Tagen nur mit einem Kraftakt im dritten Satz für sich entscheiden konnte.

Bei der in diesem Jahr nur mit zwölf Teams ausgetragenen Veranstaltung konnte Serbien den Titel nicht verteidigen: Zwar blieb Djokovic im Einzel wie schon 2020 unbesiegt, das entscheidende Doppel verlor er aber an der Seite von Nikola Cacic gegen Zverev und Jan-Lennard Struff.