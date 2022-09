Novak Djokovic darf auf Teilnahme an den Australian Open 2023 hoffen

Novak Djokovic wird trotz fehlender Corona-Impfung voraussichtlich an den Australian Open 2023 teilnehmen dürfen. Das legt ein Medienbericht der "Herald Sun" nahe.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.09.2022, 21:42 Uhr

© Getty Images Darf Novak Djokovic 2023 an den Australian Open teilnehmen?

Erst am Sonntag ging in New York das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres zu Ende, doch einige Augen der Tenniswelt schielen bereits auf die Australian Open im kommenden Jahr. Insbesondere jene von Novak Djokovic, der aufgrund einer fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht in die USA einreisen durfte und somit nicht an den US Open teilnehmen konnte.

Zu Jahresbeginn hatte der langjährige Weltranglistenerste bereits die Australian Open verpasst und dabei nach seiner Abschiebung ein dreijähriges Reiseverbot ausgefasst. Nun darf sich Djokovic aber Hoffnungen machen, im kommenden Jahr in Melbourne doch an den Start gehen zu können.

Gemäß eines Berichts der "Herald Sun" soll der neue australische Einwanderungsminister Andrew Giles dazu bereit sein, die Restriktionen gegen den 35-Jährigen aufzuheben. Dafür müsse Djokovic lediglich Einspruch gegen das aktuelle Verbot einlegen, heißt es im Artikel weiter.

Aktuell müssen Reisende bei ihrer Ankunft in Australien keinen Impf- oder Testnachweis mehr vorlegen, ein Visum ist hingegen nach wie vor erforderlich. Mit neun Titeln ist Djokovic bei den Australian Open Rekordsieger.