Novak Djokovic erhält Impf-Befreiung und reist zu den Australian Open

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) hat eine Befreiung von der Corona-Impfpflicht erhalten und ist auf dem Weg nach Australien. Das gab er via Instagram und Twitter bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 12:41 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

"Ich habe tolle Quality-Zeit mit meinen Lieben verbracht und reise heute nach Down under mit einer Ausnahmegenehmigung", schrieb Djokovic - garniert mit einem Foto am Flughafen.

Djokovic hat damit die große Frage der letzten Woche geklärt, was seine Teilnahme an den Australian Open angeht. Zuletzt hatte er den ATP Cup abgesagt.

Djokovic erhält Ausnahmegenehmigung für Corona-Impfung

Djokovic gilt als Impfgegner, aufgrund der strengen Coronamaßnahmen ist eine Einreise nach Australien nur mit vollständigem Impfschutz möglich. Oder eben einer medizinischen Befreiung - diese hat Djokovic nun offenbar erhalten.

"Es gibt zwei medizinische Panels, die diese Anträge durchschauen, und sie tun es anonym. Sie wissen nicht, wer der Beantragende ist", hatte Australian-Open-Turnierboss Craig Tiley zuletzt erklärt. Die genauen Gründe, wann ein Antrag durchgehe und wann nicht, bleibe zwischen dem Panel und den Beantragenden geheim. Eine Handvoll Spielern sei diese Genehmigung erteilt worden, so Tiley. Nun also auch Novak Djokovic.

Wie The Age aktuell berichtet, gibt es in Victoria aktuell 14.020 neue Covid-19-Fälle, mit zwei Todesfällen. Am Tag zuvor wurden noch 8.577 Fälle gemeldet. Allerdings blickt man auch auf eine recht hohe Impfquote, mit 92 Prozent doppelter Impfung und 93,5 Prozent mit zumindest einer Impfung bei den Über-12-Jährigen.

Wann erhält man eine Impf-Ausnahme?

Das australische Gesundheitsamt hat veröffentlicht, unter welchen Bedingungen man eine Befreiung von einer COVID-19-Impfung erhalte.

Darunter fallen akute medizinische Leiden, eine COVID-19-Erkrankung innerhalb der letzten sechs Monate oder starke Reaktionen auf eine bereits erfolgte Corona-Impfung (ohne die Möglichkeit eines Alternativ-Impfstoffs).

Auch Genehmigungen unabhängig von medizinischen Gründen sind offenbar möglich, allerdings sehr eingeschränkt. Unter anderem, wenn die Einreise nach Australien von nationalem Interesse sei.

Warum Djokovic seine Befreiung erhalten hat, ließ er offen; Tennis Australia allerdings bestätigte in einer Pressemitteilung, dass es sich um eine medizinische Ausnahmegenehmigung handele.

Djokovic will in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel holen und damit im Rekordrennen an Roger Federer und Rafael Nadal (je 20) vorbeiziehen.

Bei den Australian Open ist er mit neun Siegen der Rekordchamp. Im Vorjahr gewann er im Finale gegen Daniil Medvedev.