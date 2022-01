Novak Djokovic erneut inhaftiert - zumindest bis Sonntag

Novak Djokovic ist nach der zweiten Widerrufung seines Visums in Melbourne erneut inhaftiert worden. Der Weltranglisten-Erste muss mindestens eine Nacht in Haft verbringen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2022, 06:21 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird am Sonntag sein Schicksal erfahren

Es wird wieder mit harten Bandagen gespielt: Novak Djokovic muss nach der neuerlichen Festnahme durch die Beamten der Einwanderungsbehörde eine weitere Nacht in Haft verbringen. Das teilten Djokovics Anwälte am Samstag mit, nachdem die australische Regierung in Person von Immigrationsminister Alex Hawkesein Visum am Freitag ein zweites Mal für ungültig erklärt hatte.

Ein australisches Gericht hat am Samstag die Anhörung zu Djokovics Visums-Annullierung auf Sonntag um 09:30 Uhr Ortszeit (Samstagabend 23:30 Uhr MEZ) angesetzt. Der zuständige Richter David O'Callaghan erklärte am Samstag, dass zunächst zu klären sei, ob das Verfahren im Laufe des Tages von einem einzelnen Richter oder vom gesamten Gericht verhandelt werden wird. Dabei ist die Zeitkomponente kritisch: Die Australian Open beginnen am Montag, Djokovic würde schon am ersten Tag des Majors gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic antreten.

Die Anwälte des 20-maligen Grand-Slam-Champions versuchen, die erneute Annullierung des Visums des 34-Jährigen Belgraders vor Gericht rückgängig zu machen. Sie forderten am Freitag ein Gericht auf, eine Ausweisung zu verhindern. Dies war ihnen bereits einmal gelungen.

