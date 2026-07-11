Novak Djokovic: „Gut, aber nicht genug“

Novak Djokovic möchte noch mindestens einmal in Wimbledon antreten. Sicher ist das aber keineswegs.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 11:39 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic weiß noch nicht, ob er 2027 in Wimbledon starten wird

War die dann doch recht glatte Niederlage von Novak Djokovic dessen letztes Match auf dem Heiligen Rasen in Wimbledon? Diese Antwort kann nur der serbische Großmeister selbst geben. Und am frühen Freitagabend wusste Djokovic es eben noch nicht.

„Ich würde gerne zurückkommen, mindestens noch einmal“, erklärte der 24-malige Grand-Slam-Champion in seiner Pressekonferenz. „Letztes Jahr habe ich vier Slam-Halbfinals erreicht, und in diesem Jahr habe ich ein Finale und ein Halbfinale in drei Majors erreicht. Für 99 Prozent der Spieler wäre das fantastisch. Für mich ist es gut, aber nicht genug.“

Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hatte Djokovic im Halbfinale der Australian Open überraschend im Halbfinale gegen Jannik Sinner gewonnen, dann einen fantastischen ersten Satz gegen Carlos Alcaraz hingelegt. Nur um dann doch durch die Finger zu schauen.

Novak Djokovic - „Eine altmodische Tracht Prügel“

„Ich bin sowohl gesegnet als auch verflucht“, so Djokovic weiter. Und zwar weil er daran gewöhnt sei, auf dem höchsten Niveau beste Leistungen zu bringen. Seine Leistung gegen Jannik Sinner fasste er dann auch so zusammen: „Es war eine ordentliche, altmodische Tracht Prügel. Ich konnte nicht viel dagegen tun. Ich war bei fast jedem Schlag einen halben Schritt zu spät. Jannik war eine oder zwei Klassen besser als ich.“

Und so heißt es auf der Jagd nach dem 25. Coup bei einem Major also: nächste Ausfahrt New York City. Dort konnte sich Djokovic im vergangenen Jahr eben bis in die Vorschlussrunde spielen, verlor dann aber gegen Carlos Alcaraz. Ob der Spanier bei der bald anstehenden Ausgabe wieder ein Faktor sein wird, steht noch nicht fest. Wenn nicht, dann steigen die Chancen von Novak Djokovic. Allerdings auch jene seiner größten Konkurrenten.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



