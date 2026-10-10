Novak Djokovic nach Shanghai-Aus: Nur Paris geplant - reicht das für Turin?

Novak Djokovic muss nach seinem frühen Aus in Shanghai wieder um die ATP Finals bibbern.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 21:30 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic

Mit seinem Turniererfolg in Peking vor wenigen Tagen hatte sich der “Djoker” wieder in eine aussichtsreiche Position für eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin (13. bis 20. November 2026) gebracht. Das frühe Aus in Shanghai hat ihm diesbezüglich aber nicht weitergeholfen.

Im aktuellen “Race to Turin” liegt Djokovic momentan mit 2.840 Punkten auf Rang 9 - der aufgrund des frühen Saisonendes von Jannik Sinner für das Jahresabschlussturnier in Italien ja ausreichen würde. Hinter Djokovic allerdings lauern Alex de Minaur (2.730 Punkte), Rafael Jodar (2.519), Taylor Fritz (2.490), Jakub Mensik (2.445), Tommy Paul (2.395), Felix Auger-Aliassime (2.375) und Brandon Nakashima (2.325). Und noch einige mehr.

Die Rechnung? Könnte sich in den kommenden Wochen also kompliziert gestalten - im Falle von Djokovic aber ist sie wohl einfach. Denn nach seinem Shanghai-Aus bekräftigte Djokovic zwar seinen Wunsch, in Turin zu spielen. Er erklärte aber auch, zum jetzigen Zeitpunkt bis dahin nur mit einem Auftritt in Paris zu planen. "Hoffentlich erreiche ich dort ein gutes Resultat.”

Das Masters-Turnier in der französischen Metropole steigt vom 2. bis 8. November.

Bis Paris allerdings sammelt die Konkurrenz wohl noch Punkte - gespielt wird nach Shanghai noch in Almaty, Lyon, Brüssel, Wien und Basel. Und nach Paris noch in Stockholm.

Er wolle sich nun etwas erholen und dann für die Halle bereit machen, sagte Djokovic außerdem.

Der Hauptgrund für die Niederlage gegen Hurkacz in Shanghai? Offenbar ein recht banaler. “Wenn man einmal pro Satz den Aufschlag abgibt, reicht das schon aus, um das Match zu verlieren. Und genau das ist passiert“, sagte Djokovic.