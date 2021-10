Novak Djokovic: Plan für Restsaison steht, Kritik an Medien & unsichere Australian Open

Während Novak Djokovic seine Pläne für die restliche Saison 2021 fixiert hat, ließ der Serbe im Interview mit Sport Blic offen, ob er bei den Australian Open im kommenden Jahr starten wird. Der Grund: eine mögliche Impfpflicht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.10.2021, 21:53 Uhr

Novak Djokovic hat sein Restprogramm für die Saison 2021 vorgestellt

Nahezu im selben Atemzug, in dem eine mögliche Impfpflicht für die Einreise nach Australien für die Australian Open Anfang kommenden Jahres in den Raum gestellt wurde, rückte ein Name in den Mittelpunkt der Diskussionen: der von Novak Djokovic. Der Serbe ist bekanntermaßen impfskeptisch, eine mögliche Impfpflicht könnte eine Absage des 20-fachen Major-Siegers, der immerhin neun Mal in Down Under triumphieren konnte, zur Folge haben.

Jene medialen Spekulationen seien dem Serben ein Dorn im Auge, erklärte dieser nun in einem Interview mit Sport Blic: "Es gibt übermäßige Spekulationen, auch in den Medien, was mich sehr stört. Ich habe mich nicht allzu sehr (über die Impfung) geäußert, weil jeder Vermutungen anstellte, die auf etwas beruhten, das ich vor einem Jahr gesagt habe", so Djokovic.

Djokovic lässt Start in Australien offen

Ein Antreten in Down Under sei zur Stunde noch äußerst ungewiss, die starken Restriktionen beim ersten Major des Jahres seien mit ein Grund für die Unsicherheiten des Weltranglistenersten bezüglich eines Starts bei seinem erfolgreichsten Major-Event: "In Anbetracht all dessen weiß ich immer noch nicht, ob ich in Melbourne spielen werde", sagte der 34-Jährige.

In puncto Impfung sieht die Nummer eins der Tennis-Welt zudem ein weitaus größeres Problem: "Nicht nur im Sport, sondern in der Welt im Allgemeinen bin ich enttäuscht über die Zwietracht, die zwischen geimpften und ungeimpften Menschen herrscht. Wenn wir jemanden diskriminieren, weil er selbst entscheiden will, ob er sich impfen lassen will oder nicht, finde ich das furchtbar", erklärte Djokovic.

Djokovic kritisiert Medien scharf

Auch die Medien hätten in diesem Zusammenhang einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft, prangert der Serbe an: "Die Medien üben Druck auf viele Menschen aus. Im Moment gibt es zu viele Dinge, die nicht klar sind, zu viele Informationen, die nicht stimmen, und dann stellen sie sich als richtig heraus, und dann wieder nicht."

Er selbst wolle den Medien, an denen der Branchenprimus zum wiederholten Male kein gutes Haar lässt, keinen Raum bieten: "Ich denke, dass die Medien Angst und Panik verbreiten, und ich möchte nicht dazu beitragen, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Ich habe das Gefühl, dass die Medien generell unfreundlich sind, und ich möchte niemandem einen Grund geben, über mich zu schreiben. Ihre Redakteure können das, was ich gerade gesagt habe, in einen Skandal verwandeln", so Djokovic, der nicht publik machen wolle, ob er geimpft sei oder nicht. "Ich finde, es ist eine private Angelegenheit", betonte der Weltranglistenerste.

Plan für die restliche Saison steht

Während ein Start in Down Under noch mit etlichen Fragezeichen verbunden ist, hat sich der Serbe erst einmal einen Plan für die restliche Saison 2021 zurechtgelegt: "Ich plane, Paris Bercy, die ATP Finals in Turin und den Davis Cup zu spielen", zitierte Tennis Majors den Weltranglistenersten. Matches für sein Land hätten in dieser Phase seiner Karriere für den Serben neben den Major-Events nämlich Priorität, betonte dieser.

Eine Woche würde sein längerer Aufenthalt in Belgrad noch andauern, danach wolle sich Djokovic aufmachen, um sich final auf das ATP-Masters-1000-Event von Paris Bercy vorzubereiten: "Ich werde diese Woche in Belgrad bleiben und nächste Woche Serbien verlassen, um mich weiter vorzubereiten und mich auf das Training zu konzentrieren."