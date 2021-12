Novak Djokovic und die Australian Open - Indiz, aber keine Entscheidung

Novak Djokovic steht sowohl beim ATP Cup als auch bei den Australian Open auf der Entry List. Garantie für einen Trip nach Down Under ist das aber keine.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.12.2021, 18:00 Uhr

© Getty Images Wird Novak Djokovic in Australien spielen?

Nach zuletzt großen Zweifeln gibt es erste Anzeichen dafür, dass Novak Djokovic bei den am 17. Januar beginnenden Australian Open doch an den Start gehen könnte. Wie in den vergangenen Tagen bekannt wurde, steht der Weltrangliste beim ATP Cup und beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf der Nennliste.

In Melbourne dürfen laut Vorgaben des Bundesstaats Victoria nur geimpfte Spieler an den Start gehen, Djokovic hatte sich bis zuletzt nicht klar zu seinem Impfstatus und einem Start bei den Australian Open geäußert. Mancherorts wurde Djokovics Erscheinen auf den Entry Lists als endgültige Bestätigung für eine Reise nach Down Under interpretiert, doch ganz so eindeutig ist die Lage nicht.

Denn mit seiner vorläufigen Zusage für den ATP Cup sicherte der 20-fache Grand-Slam-Sieger dem serbischen Team einen Startplatz. Für den ATP Cup qualifizieren sich Nationen ausschließlich über die Platzierung ihres Topspielers. Sollte Djokovic doch noch absagen, dürfte Serbien trotzdem am Teamwettbewerb teilnehmen.

Potentielles taktisches Kalkül dürfte Djokovic in puncto Australian Open hingegen nicht angewandt haben, landete er wie alle anderen Spieler doch automatisch auf der Entry List. Dementsprechend ist es durchaus möglich, dass der Serbe für seine Entscheidungsfindung schlicht und ergreifend Zeit gewinnen wollte. Schon bald wird Djokovic aber ohnehin selbst für Aufklärung sorgen - und damit alle Zweifel beseitigen. So oder so.