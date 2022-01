Novak Djokovic und ein Zeichen der Hoffnung

Noch ist unklar, ob Novak Djokovic an den Australian Open 2022 teilnehmen wird. Bilder aus Marbella dürfen die Fans des Serben aber hoffen lassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 00:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hofft noch auf ein Antreten in Melbourne

Während das serbische Team beim ATP Cup in Gruppe A derzeit um das Weiterkommen kämpft, befindet sich die Nummer eins des Landes noch in Marbella. Novak Djokovic spult seine Trainingsstunden derzeit in Spanien ab, hofft aber offenbar darauf, schon bald in einem Flieger nach Australien zu sitzen.

Denn wie Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen, trainiert der Weltranglistenerste mit den offiziellen Bällen der Australian Open. Ob Djokovic ab dem 17. Januar auch in Melbourne mit diesen spielen wird, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Medienberichten zufolge wartet Djokovic aktuell auf eine Entscheidung der australischen Behörden hinsichtlich einer beantragten Ausnahmegenehmigung. Diese würde den 34-Jährigen dazu berechtigen, beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres aufzuschlagen.

Bislang hatte Djokovic seinen Impfstatus und damit einhergehend einen Start in Melbourne offengelassen. Sollte der Branchenprimus in Australien tatsächlich an den Start gehen, könnte er mit seinem 21. Major-Triumph Roger Federer und Rafael Nadal hinter sich lassen.