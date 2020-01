Novak Djokovic: Verschiebung der Australian Open "allerletzte Option"

Angesichts der verheerenden Buschbrände hat Tennis-Superstar Novak Djokovic die Organisatoren der Australian Open (ab 20. Januar) aufgefordert, notfalls eine Verschiebung des ersten Grand Slams 2020 zu erwägen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 09:01 Uhr

"Es ist wahrscheinlich die allerletzte Option. Ich denke, sie werden versuchen, alles zu tun, um dies zu verhindern", sagte der Serbe am Sonntag am Rande des ATP Cups in Brisbane. "Aber wenn die Bedingungen die Gesundheit der Spieler gefährden, sollte man definitiv darüber nachdenken." Djokovic ist Präsident des Spielerrats. Aktuell wurde der ATP-Challenger aus Canberra nach Bendigo in der Nähe von Melbourne verlegt.

Die Buschfeuer versetzen Australien seit Wochen in Angst und Schrecken. 24 Menschen starben.

Novak Djokovic geht als Titelverteidiger in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Im vergangenen Jahr hatte der Serbe im Finale gegen Rafael Nadal keinerlei Probleme.