Novak Djokovic: „Werde es auf jeden Fall versuchen“

Der Traum vom olympischen Gold für Novak Djokovic lebt. Dafür nimmt Djokovic auch gesundheitliche Risiken in Kauf.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2024, 07:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic nimmt für olympisches Gold auch ein kleines Risiko in Kauf

Ja, er sei tatsächlich besorgt, gab Novak Djokovic nach dem 6:3 und 7:6 (3) gegen Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024 in Paris zu Protokoll. Djokovic war bei einem Schritt im zweiten Satz kurz weggerutscht - und hatte sich das bei den French Open lädierte (und danach operierte) Knie leicht verdreht. Zwei Spiele habe er gar nicht gewusst, wie er sich bewegen solle, so der 24-malige Grand-Slam-Champion.

Er werde das Knie von einem Arzt begutachten lassen, so Djokovic weiter. „Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Solche Chancen kommen nicht alle Jahre vor.“ Die nächste gibt es erst 2028 in Los Angeles. Nun ist Novak Djokovic alles zuzutrauen - aber noch einmal einen gesamten olympischen Zyklus durchzuspielen, das könnte haarig werden.

Djokovic dominiert Tsitsipas im ersten Satz

Gegen Tsitsipas war der Serbe im ersten Satz lang der klar bessere Spieler. In jeder Situation: In der Defensive kratzte Djokovic wie so oft Ball um Ball aus den Ecken, in der Offensive setzte er auch den Stopp perfekt ein. Stefanos Tsitsipas spielte gar nicht mal schlecht. War aber im ersten Durchgang komplett chancenlos.

Dann leistete sich Djokovic schon vor seinem Malheur einen kurzen Aussetzer. Tsitsipas zog auf 4:0 davon, gab aber bei diesem Spielstand sein Aufschlagspiel nachlässig zu null ab. Das gab Djokovic offenbar den Glauben zurück, dass dieser Satz noch nicht verloren war. Dennoch hätte Tsitsipas bei 5:3 und 40:0 einen seiner drei Satzbälle verwerten müssen. Zumal mit eignete Aufschlag.

Nun geht es für Novak Djokovic also gegen Lorenzo Musetti. Von sieben Begegnungen mit dem Italiener hat er lediglich eine verloren, 2023 in Monte-Carlo. Musetti zeigt sich in den letzten Wochen in bestechender Form, geht aber als klarer Außenseiter in die Begegnung mit Djokovic. Denn der will sein letztes großes Ziel - olympisches Gold - ja mit allen Mitteln erreichen. Im Zweifel auch mit Schmerzen im Knie.