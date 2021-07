Olympia 2020: Alexander Zverev macht Halbfinal-Schlager gegen Djokovic klar

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale erreicht. Dort trifft er morgen auf Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2021, 14:27 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Tokio im Halbfinale

Während in der unteren Hälfte des olympischen Tableaus mit Karen Khachanov und Pablo Carreno Busta zwei Spieler das Halbfinale erreicht haben, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war, setzten sich oben mit Novak Djokovic und Alexander Zverev die Favoriten durch. Djokovic ließ Kei Nishikori beim 6:2 und 6:0 ebenso wenige Chancen wie Alexander Zverev Jeremy Chardy beim 6:4 und 6:1 nach nur 66 Minuten Spielzeit.

Damit kommt es zum insgesamt achten Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Djokovic, der Weltranglisten-Erste aus Serbien hat in der Bilanz die Nase mit 6:2-Siegen vorne. Die letzte Begegnung gab es zu Beginn dieses Jahres in Melbourne bei den Australian Open. Dort konnte sich Djokovic auf seinem Weg zum damals 18. Major-Titel im Viertelfinale in vier knappen Sätzen behaupten.

In Tokio haben weder Zverev noch Djokovic bislang einen Satz abgegeben. Richtig gefordert wurde die deutsche Nummer eins nur im zweiten Satz seines Achtelfinals gegen Nikoloz Basilashvili, wo Zverev in ein Tiebreak musste.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio