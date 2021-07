Olympia 2020: Belinda Bencic holt Gold in Tokio!

Belinda Bencic hat bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Goldmedaille im Einzel geholt. Die Schweizerin bezwang Marketa Vondrousova aus der Tschechischen Republik mit 7:5, 2:6 und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2021, 17:51 Uhr

Belinda Bencic im olympischen Finale

Die letzte Verletzungs-Auszeit, die Belinda Bencic beim Stand von 4:3 im dritten Satz des olympischen Endspiels in Tokio nahm, schien sich sofort auszuzahlen: Mit frisch eingetapetem Zeh holte sich die Schweizerin das Break zum 5:3. Marketa Vondrousova aber kam noch einmal zurück, erarbeitete sich zwei Breakbälle im neunten Spiel. Wenige Augenblicke später hatte Bencic ihren ersten Matchball, Vondrousova wehrte beherzt ab. Konnte aber ihrerseits die nächste Chance zum Re-Break nicht nutzen. Und so durfte Belinda Bencic nach 2:30 Stunden Spielzeit und einem 7:5, 2:6 und 6:3 auf den Rücken fallen und sich mit ihrer Goldmedaille anfreunden.

Im ersten Frauen-Match des Tages hatte sich Elina Svitolina in einem Drei-Satz-Thriller gegen Elena Rybakina Bronze geholt.

Bencic war als deutlich besser klassierte Spielerin in das Endspiel gegangen, die Nummer zwölf der Welt erreichte in diesem Jahr immerhin schon zwei Endspiele: Zuletzt bei den bett1 Open in Berlin auf Rasen, wo Bencic gegen die russische Überraschungsfrau Liudmilla Samsonova verlor. Zu Beginn des Jahres reichte es zum Finaleinzug in Adelaide, da war allerdings Iga Swiatek zu stark. Vondrousova stand in Melbourne bei einem der Vorbereitungsturniere im Halbfinale, in Roland Garros reichte es zum Achtelfinale.

Am Sonntag wird es für Bencic in jedem Fall die zweite Medaille in Tokio 2020 geben: Dann spielt sie gemeinsam mit Viktoria Golubic im Doppel-Finale gegen Katerina Siniakova und Barbora Kreicikova. Um einen Mixed-Start mit Roger Federer fiel Belinda Bencic nach der Absage des Maestro um.

