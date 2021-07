Olympia 2020: Belinda Bencic spielt um Gold!

Belinda Bencicaus der Schweiz spielt um die olympische Goldmedaille in Tokio 2020. Die Schweizerin besiegte Elena Rybakina aus Kasachstan in drei Sätzen und spielt entweder gegen Elina Svitolina oder Marketa Vondrousova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2021, 11:53 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic hat eine Medaille sicher

Belinda Bencic sank auf die Knie und konnte es nicht fassen: Die Schweizerin, in der jüngeren Vergangenheit stets von Verletzungen geplagt, holte in ihrem Halbfinale gegen Elena Rybakina ein um´s andere Mal einen Rückstand auf, wehrte alleine im ersten Satz sechs Satzbälle der Kasachin ab, und zog schließlich mit einem 7:6 (4), 4:6 und 6:3 in das Endspiel von Tokio ein. Dort trifft sie entweder auf Marketa Vondrousova aus der Tschechischen Republik oder die Ukrainerin Elena Svitolina. Für Rybakina bleibt immer noch die Chance, im Spiel um Platz drei zu olympischen Edelmetall zu kommen.

Bencic hat in Tokio auch im Doppel noch eine weitere sehr gute Medaillenchance: Gemeinsam mit Viktoria Golubic steht sie im Halbfinale, trifft dort später am Donnerstag auf die beiden Brasilianerinnen Luisa Stefani und Laura Pigossi. Der geplante Start im Mixed an der Seite von Roger Federer fiel nach der Absage des bald 40-jährigen Maestro ins Wasser.

