Olympia 2020 Finale live: Alexander Zverev vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Karen Khachanov spielen in Tokio um Olympisches Gold 2020. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2021, 19:13 Uhr

Alexander Zverev und Karen Khachanov spielen um olympisches Gold

Zverev und Khachanov treffen das insgesamt fünfte Mal aufeinander, die Bilanz ist bislang ausgeglichen. Während der Deutsche in diesem Jahr mit den Turnier-Siegen in Acapulco und Madrid schon große Erfolge gefeiert hat, ist Khachanov erst in den vergangenen Wochen so richtig in Schwung gekommen.

Khachanov besiegte im Halbfinale den späteren Bronze-Gewinner Pablo Carreno Busta knapp, Zverev zerstörte den Traum von Novak Djokovic vom "Golden Slam" mit einem Drei-Satz-Erfolg.

Zverev vs. Khachanov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

