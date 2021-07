Olympia 2020: Friedsam gewinnt, Barthel gegen Swiatek chancenlos

Während sich Mona Barthel zum Auftakt der Olympischen Sommerspiele in Tokio erwartungsgemäß Iga Swiatek geschlagen geben musste, glückte Nachrückerin Anna-Lena Friedsam ein Erstrunden-Erfolg.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.07.2021, 07:05 Uhr

© Getty Images Anna-Lena Friedsam ist in Tokio mit einem Sieg gestartet

Anna-Lena Friedsam hat als erste deutsche Tennisspielerin ihre Auftakthürde in Tokio gemeistert. Die 27 Jahre alte Olympia-Debütantin aus Neuwied, die erst kurzfristig als Nachrückerin ins Feld gerutscht war, bezwang am Samstag die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3. In der zweiten Runde wartet auf Friedsam eine schwere Aufgabe: Sie trifft auf die russische French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa, die in Tokio an Position 13 gesetzt ist.

Für Friedsam war es am Samstag aber nur Teil eins Doppelpacks: Zusammen mit Laura Siegemund (Metzingen) steht für sie auch noch die erste Runde der Doppel-Konkurrenz gegen Weronika Kudermetowa/Jelena Wesnina (ROC) auf dem Programm, die Russinnen hatten zuletzt in Wimbledon das Finale erreicht.

Vor Friedsams Auftakterfolg war Mona Barthel (Neumünster) mit 2:6, 2:6 an der früheren French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) gescheitert. Als dritte deutsche Einzelstarterin steht noch Siegemund im Feld.

