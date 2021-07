Olympia 2020: Karen Khachanov erster Finalist in Tokio

Karen Khachanov hat als erster Spieler das Finale des Olympischen Tennisturniers in Tokio erreicht. Der Russe besiegte Pablo Carreno Busta in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2021, 09:37 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov spielt in Tokio um Gold

Dass ein Russe in Tokio um olympisches Einzel-Gold spielen würde, kommt nicht überraschend. Eher der Umstand, dass dies weder Daniil Medvedev noch Andrey Rublev ist. Letzterer hatte sich schon in Runde eins gegen Kei Nishikori verabschiedet. Medvedev flog am Donnerstag im Viertelfinale gegen Pablo Carreno Busta raus. Der aber konnte dem Druck von Karen Khachanov im ersten Halbfinale nicht standhalten: Khachanov gewann mit 6:3 und 6.3 und hat damit bereits eine Medaille sicher. Im Endspiel geht es entweder gegen Novak Djokovic oder Alexander Zverev.

Khachanov ist in der aktuellen Weltrangliste als Nummer 25 nur noch der viertbeste Spieler aus Russland, zeigte zuletzt aber ansteigende Form: In Wimbledon erreichte der 25-Jährige das Viertelfinale, unterlag dort nach fünf harten Sätzen Denis Shapovalov. Nachdem er in der Runde zuvor gegen Sebastian Korda ebenfalls über die volle Distanz musste.

Carreno Busta andererseits hat 2021 schon die Turniere in Marbella und Hamburg gewonnen - war in Tokio gegen Khachanov aber chancenlos. Dem Spanier bleibt aber immerhin noch das Spiel um Platz drei. Der Gegner im Kampf um Bronze wird es aber in sich haben.

Die Vertreter des ROC haben übrigens auch im Mixed-Doppel noch Medaillenchancen: Dort haben Andrey Rublev mit Anastasia Pavlyuchenkova und Aslan Karatsev mit Elena Vesnina die Vorschlussrunde erreicht. Einmal Edelmetall steht also bereits fest, ein Doppelschlag ist möglich.

