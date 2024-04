Olympia Paris 2024: Stefanos Tsitsipas zieht Doppel dem Mixed vor

Im Falle der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris würde Stefanos Tsitsipas eine Teilnahme im Doppel an der Seite seines Bruders Petros einem Start im Mixed-Wettbewerb mit Landsfrau Maria Sakkari vorziehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.04.2024, 11:08 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari werden bei Olympia in Paris wohl keine gemeinsame Sache machen.

Akut ist die Entscheidung noch nicht, da die Einschreibung für den Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen 2024 erst vor Ort in Roland Garros stattfinden wird. Dennoch herrscht auf der Tour schon ein reges Werben, die richtige Partnerin bzw. den richtigen Partner für das gemischte Doppel zu finden. Im 16er-Feld sind schließlich nur zwei Siege für den Einzug ins Halbfinale nötig und der Traum von der olympischen Medaille dann zum Greifen nahe.

In den absoluten Favoritenkreis einzuordnen wäre beim Blick auf die Weltrangliste auf jeden Fall die griechische Paarung mit dem Weltranglisten-7. Stefanos Tsitsipas und der im WTA-Ranking nur eine Position schlechter platzierten Maria Sakkari. Dennoch hat die Teilnahme am Mixed beim ehemaligen Champion der ATP-Finals keine hohe Priorität, da er voraussichtlich neben dem Einzel nur mit einem weiteren Wettbewerb plant und dabei die Familie vorgeht.

„Ich würde sagen, dass die Teilnahme an drei Events in einem einzigen Turnier etwas zu viel für mich ist, körperlich anstrengend, und das möchte ich vermeiden“, so der 25-jährige nach seinem dritten Coup beim Masters-Event in Monte Carlo. Im Anschluss verdeutlichte er seine Priorität für den olympischen Showdown in Paris: „Was ich tun möchte, ist klar. Wenn es mir gelingt, mit meinem Bruder Petros an den Olympischen Spielen teilzunehmen, möchte ich neben dem Einzel mit ihm Doppel spielen.“

Dass die Chance im Mixed an der Seite von Sakkari hoch einzuordnen wäre, ist dem ehemaligen Weltranglisten-3. bewusst, schließlich zogen sie 2021 bei Olympia in Tokio gemeinsam ins Viertelfinale ein und spielten 2023 auch schon beim United Cup zusammen: „Ich weiß, dass es die Olympischen Spiele sind und es eine großartige Gelegenheit ist, mit Maria zu spielen. Ich stimme voll und ganz zu, dass sie eine der besten Partnerinnen im Mixed-Doppel ist. Aber gleichzeitig habe ich mit meinem Bruder einen Traum, den ich gerne teilen würde: Einer der ganz wenigen Brüder zu sein, die jemals bei den Olympischen Spielen zusammen gespielt haben, insbesondere im Tennis.“

Informiert über die aktuelle Situation gibt die 28-jährige Sakkari die Hoffnung dennoch nicht auf: „Jeder weiß, wie gut wir spielen können. Ich habe einfach das Gefühl, dass es bedauerlich wäre, wenn wir nicht zusammen spielen würden. Aber es ist seine Entscheidung. Von meiner Seite aus möchte ich unbedingt spielen.“

Dass es bei der Teilnahme von Stefanos Tsitsipas mit seinem Bruder Petros im Herren-Doppel nicht nur beim olympischen Gedanken des „dabei sein ist alles“ bleiben soll, unterstrich das Duo in der vergangenen Saison mit dem gemeinsamen Triumph beim ATP-Turnier in Antwerpen.