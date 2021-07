Olympia 2020 live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverevund Novak Djokovic spielen um den Einzug in das Finale der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Das Match gibt es ab ca. 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2021, 21:05 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat von acht Matches gegen Alexander Zverev sechs gewonnen

Bislang haben weder Novak Djokovic auf seiner Mission „Golden Slam“ noch Alexander Zverev bei der Jagd nach seiner ersten Olympiamedaille einen Satz abgegeben. Die Erfolge im Viertelfinale fielen extrem überzeugend aus: Djokovic gewann gegen Kei Nishikori 6:2 und 6:0, Zverev besiegte Jeremy Chardy mit 6:4 und 6:1.

Es wird das neunte Duell zwischen den beiden werden, Djokovic führt in der Siegesbilanz mit 6:2. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es zu Beginn dieses Jahres bei den Australian Open in Melbourne. Djokovic gewann dort in vier Sätzen.

Djokovic vs. Zverev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev gibt es ab ca. 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

