Olympia 2020 live: Novak Djokovic vs. Pablo Carreno Busta im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Pablo Carreno Busta kämpfen bei den Olympischen Spielen um die Bronzemedaille. Das Match gibt es ab 8:00 Uhr im Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2021, 21:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Pablo Carreno Busta kämpfen um die Bronzemedaille

Enttäuschung abschütteln und um Bronze kämpfen - das ist für Novak Djokovic und Pablo Carreno Busta nach den Halbfinalniederlagen am Freitag angesagt. Der serbische Weltranglistenerste geht als klarer Favorit in die Begegnung, führt er doch auch im Head to Head mit 4:1.

Djokovic vs. Carreno Busta - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Novak Djokovic gegen Pablo Carreno Busta gibt es ab 8:00 Uhr im Livestream bei Eurosport sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio