Olympia 2020: Naomi Osaka mühelos ins Achtelfinale, auch Muguruza weiter

Naomi Osaka ist mit einem mühelosen Zwei-Satz-Erfolg gegen die Schweizerin Viktoria Golubic in das Achtelfinale bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eingezogen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 26.07.2021, 05:59 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka ist bis jetzt makellos geblieben

Die japanische Gold-Hoffnung Naomi Osaka ist bei den Olympischen Spielen weiter souverän unterwegs. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin im Tennis, die am Freitag das olympische Feuer entzündet hatte, setzte sich am Montag in der zweiten Runde klar mit 6:3, 6:2 gegen Wimbledon-Viertelfinalistin Viktoria Golubic aus der Schweiz durch. Osakas Achtelfinalgegnerin ermitteln Mihaela Buzarnescu (Rumänien) und Marketa Vondrousova (Tschechien).

Osaka bestreitet in ihrem Heimatland das erste Turnier nach fast zweimonatiger Pause, die sie in Folge ihres geräuschvollen Rückzugs von den French Open eingelegt hatte. Die 23-Jährige hat immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. "Ich fühle mich definitiv wieder ein bisschen frischer und glücklich", hatte sie nach ihrem ersten Match in Tokio gesagt.

Osaka auf Hartplatz besonders stark

Nach dem überraschenden Erstrunden-Aus von Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty ist die Weltranglistenzweite Osaka die große Favoritin auf Gold. Alle ihre vier Grand-Slam-Titel holte sie auf Hartplatz, auf diesem Belag wird auch im Ariake Tennis Park gespielt.

Ebenfalls bereits im Achtelfinale ist die zweimalige Major-Siegerin Garbine Muguruza. Die Spanierin schlug Qiang Wang aus China mit 6:3 und 6:0. French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova hatte beim 6:2 und 6:4 gegen Leylah Fernandez aus Kanada ebenso keine Probleme wie Maria Sakkari beim 6:1 und 6:2 gegen Nina Stojanovic.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio