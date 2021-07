Olympia 2020: Novak Djokovic verpasst auch im Mixed das Finale

Novak Djokovic und Nina Stojanovic sind im Halbfinale des Mixed-Wettbewerbes bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio im Halbfinale an Aslan Karatsev und Elena Vesnina gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2021, 16:08 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Nina Stojanovic spielen im Mixed um Bronze

Es wäre zwar „nur“ Gold in einem der Doppel-Wettbewerbe geworden, nach seinem enttäuschenden Ausscheiden gegen Alexander Zverev im Halbfinale des Einzels muss sich Novak Djokovic auch von diesem Ziel verabschieden. Denn der beste Spieler der Welt verlor an der Seite von Nina Stojanovic gegen Elena Vesnina und Aslan Karatsev mit 6:7 (4) und 5:7. Und das, obwohl die beiden serbischen AthletInnen im zweiten Satz bereits mit einem Break in Führung gelegen waren.

Das Endspiel wird nun eine rein russische Angelegenheit, auch wenn die SpielerInnen nicht unter der Flagge ihres Heimatlandes antreten dürfen. Denn Vesnina und Karatsev treffen auf Andrey Rublev und Anastasia Pavlyuchenkova, die sich in einem spannenden Duell gegen Ashleigh Barty und John Peers mit 5:7, 6:4 und 13:11 behaupten konnten. Auch Barty hatte sich für Olympia höhere Ziele gesetzt. Die sie aber im Einzel mit der Erstrunden-Pleite gegen Sara Sorribes Tormo und dem frühen Doppel-Aus an der Seite von Astra Sharma nicht erreichen konnte.