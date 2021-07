Olympia 2020: Svitolina holt Bronze, Brasilianerinnen überraschen

Elina Svitolina hat sich im kleinen Finale der Olympischen Spiele 2020 in Tokio in einem packenden Drei-Satz-Match gegen Elena Rybakina durchgesetzt. Im Frauendoppel ging die Bronze-Medaille überraschend an zwei Brasilianerinnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2021, 14:06 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina fährt mit Bronze nach Hause

Das wird auch Ehemann Gael Monfils sehr gefreut haben: Elina Svitolina, für die es während der letzten Monate auf der WTA-Tour nicht allzu gut gelaufen ist, setzte sich im Spiel um Platz drei bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio gegen die Kasachin Elena Rybakina mit 1:6, 7:6 (5) und 6:4 durch. Rybakina ließ dabei wie schon im Halbfinale gegen Belinda Bencic viele Chancen liegen, gab etwa im Entscheidungssatz ein frühes Break noch aus der Hand. Bencic trifft im Endspiel auf Marketa Vondrousova, die im Laufe des Turniers die Lokalfavoritin Naomi Osaka besiegt hatte.

Im Doppel der Frauen gab es eine Überraschung: Laura Pigossi und Luisa Stefani holten mit einem 4:6, 6:4 und 11:9 gegen die beiden ROC-Athletinnen Veronika Kudermetova und Elena Vesnina Bronze für Brasilien. Vesnina wird es verschmerzen können: Sie hat im Mixed-Finale an der Seite von Aslan Karatsev die Chance, Gold zu holen. Gegner werden Anastasia Pavlyuchenkova und Andrey Rublev sein.