Olympia: Alexander Zverev vs Daniel Galan im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des Olympischen Tennisturniers auf den Kolumbianer Daniel Galan - ab ca. 5.30 live im TV, Livestream und Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 13:52 Uhr

Alexander Zverev, Daniel Galan

Alexander Zverev machte am Sonntag kurzen Prozess: 6:1, 6:3 hieß es da gegen Lu Yen-Hsun nach nicht mal einer Stunde Spielzeit - Zverev wurde sogar danach noch gesichtet, wie er mit Teamchef Michael Kohlmann noch eine Trainingseinheit einlegte, konkret für die Returns. Ein gutes Zeichen, urteilte Eurosport-Experte und Bruder Mischa Zverev, das zeige, dass Sascha die Olympischen Spiele sehr vie bedeuten.

Zverev ist im Einzel und Doppel noch dabei, eine Entscheidung über das Mixed fällt am Dienstag.

Jetzt heißt es erst mal: Zweite Runde - und dort geht's gegen den Kolumbianer Daniel Galan, ein eher unbeschriebenes Blatt der Szene. Galan ist aktuell auf Rang 113 im ATP-Ranking notiert, die ersten 100 hat er bislang noch nicht geknackt.

Wer ist Zverev-Gegner Galan?

Mischa habe gegen Galan mal in der Qualifikation zum ATP-Turnier in München gespielt, er wird also noch einige Tipps kriegen - Zverev vermutet zumindest schon, dass Galan eher Sandexperte denn Hartplatzspezialist sei. Blickt man auf die letzten Ergebnisse des Kolumbianers, scheint das zu stimmen - man erinnert sich zudem an ein Drittrundenduell gegen Novak Djokovic bei den letztjährigen French Open, hier siegte der Djoker glatt in drei Sätzen.

Galan feierte sein letztes größeres Erfolgserlebnis beim ATP-Challenger-Turnier in Heilbronn, wo er das Finale erreichte, unter anderem nach einem Viertelfinalsieg über Philipp Kohlschreiber. Gut möglich also, dass auch "Kohli" den ein oder anderen Tipp für Zverev bereithält.

Wo kommt Zverev gegen Galan?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Daniel Galan ist als zweites Match nach 4 Uhr MESZ angesetzt, nach dem Spiel von Naomi Osaka gegen Viktoria Golubic. Das Match gibt's wohl teils live im TV im ZDF und Eurosport bzw. im Livestream in der ARD- und ZDF-Mediathek. Im Liveticker seid ihr bei uns dabei!